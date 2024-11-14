Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Kıbrıs Türkü'ne Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kıbrıs Türkü'nün haklı mücadelesini fikir ve gönül birliği içerisinde yükselteceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Anavatan ve garantör ülke olarak Türkiye, koşullar ne olursa olsun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin her daim yanında olacaktır." dedi.

Yılmaz, KKTC'nin ilanının 41. yıl dönümü kutlamaları kapsamında KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, KKTC'nin kurulduğundan bu yana Doğu Akdeniz bölgesinde barış ve istikrar unsuru olduğunu vurgulayarak, KKTC ile Türkiye'nin, Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması yolundaki çabalarını sürdürdüğünü söyledi.

Bu çözümün ancak Ada'daki gerçekler temelinde, Ada'nın asli unsuru Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün yeniden tesciliyle mümkün olacağını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ın iki devletli çözüm vizyonunu hayata geçirmek için ortak çabalarımızı var gücümüzle sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Bişkek zirvesine onur konuğu olarak davet edilmesi, Türk dünyasının Kıbrıs Türkü'nün haklı davasına verdiği desteğin somut bir yansımasıdır. Bizler de bu dayanışmayı daha ileriye taşıyarak KKTC'nin uluslararası alanda görünürlüğünü ve tanınırlığını artırma çabamızı sürdüreceğiz. Bir yandan siyasi alanda yakın işbirliğimizi devam ettirirken, diğer yandan Kıbrıs Türk halkının refahı için kalkınması için aynı şekilde mücadele ediyoruz."

"İçme suyu anlamında hedeflerimize aşağı yukarı ulaşmış durumdayız"

Yılmaz, su meselesinin Kıbrıs'ın çok temel bir sorunu olduğunu, denizin altından borularla su taşıyarak Kıbrıs'ın bu temel sorununu çözdüklerini belirterek, "İçme suyu anlamında bütün hedeflerimize aşağı yukarı ulaşmış durumdayız. Şimdi sulama suyu anlamında projelerimizi sürdürüyoruz, artırarak devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Enerji arz güvenliğinden sosyal konut projelerine, dijitalleşme çalışmalarına varıncaya kadar geniş bir yelpazede projeler yürüttüklerini bildiren Yılmaz, tüm bu projelerde sadece ve sadece Kıbrıs Türk halkının refahını hedeflediklerini söyledi.

"Kıbrıs Türkü'nün haklı mücadelesini fikir ve gönül birliği içerisinde yükselteceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Anavatan ve garantör ülke olarak Türkiye, koşullar ne olursa olsun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin her daim yanında olacaktır." diyen Yılmaz, bunu ortaya koydukları politikalarla hayata geçirdiklerini ifade etti.

KKTC Cumhuriyet Meclisi'nin, Kıbrıs Türkü'nün nice zorluklarla eriştiği egemenliği ve milli iradesini temsil ettiğini vurgulayan Yılmaz, Cumhuriyet Meclisi ile Cumhurbaşkanlığı'nın yer alacağı yeni kampüs projesinin çok kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Resepsiyona, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim de katıldı.