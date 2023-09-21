Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulundu. İzmir Valiliği ziyaretinde valilik binası önünde karşılanan Yılmaz, şeref defterini imzaladı. AK Parti İzmir İl Başkanlığı ziyaretinde ise İl Başkanı Bilal Saygılı ile görüşen Yılmaz, partililerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İzmir Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığına ziyaret

İZMİR - Bir dizi program için İzmir'e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir Valiliğini ve AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi program için geldiği İzmir'de ilk olarak İzmir Valiliğine ziyarette bulundu. Burada İzmir Valisi Süleyman Elban tarafından, valilik binası önünde karşılanan Yılmaz, tören mangasını selamladı ve şeref defterini imzaladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İzmir'deki temaslarını AK Parti İzmir İl Başkanlığı ziyaretiyle sürdürdü. AK Parti İzmir İl Başkanlığına geçen Yılmaz, İl Başkanı Bilal Saygılı ile görüştü ve partililerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya ve Yaşar Kırkpınar eşlik etti.