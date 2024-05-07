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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsrail, Gazze'deki saldırıyla savaş suçlarına bir yenisini daha ekledi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Gazze'nin Refah bölgesine gerçekleştirdiği kara saldırısıyla, Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarına bir yenisini daha eklediğini belirtti. Yılmaz, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ederek işlediği suçlardan hesap vereceğini ve Türkiye'nin bu konuda gereken çabayı göstereceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Gazze'nin Refah bölgesine gerçekleştirdiği kara saldırısıyla, Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarına bir yenisini daha eklediğini belirtti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hamas'ın Katar ve Mısır'ın ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onaylamasının hemen ertesi gününde, Refah'a kara saldırısı gerçekleştiren İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarına bir yenisini daha eklemiştir. Bu insanlık suçlarını işleyen Netanyahu ve ortakları ile buna sessiz kalan muktedirler er ya da geç bunun hesabını insanlık önünde vereceklerdir. Uluslararası hukuku ayaklar altına alarak hiçbir kuralı tanımayan İsrail yönetiminin işledikleri tüm bu suçlardan yargılanarak hak ettikleri cezaları almaları için elimizden gelen gayreti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde göstermeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Politika

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