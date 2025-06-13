Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İsrail'e Sert Tepki

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını en güçlü şekilde kınadı ve bölgesel istikrarın bozulmaması için uluslararası toplumun daha etkin bir rol alması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Netanyahu yönetiminin meşru gerekçelerden yoksun ve bölgesel istikrarı bozmaya yönelik saldırganlığını en güçlü şekilde kınıyoruz. İran'a yaşadığı kayıplardan dolayı başsağlığı diliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in İran'a karşı yaptığı saldırılar üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yaptığı paylaşımda saldırıyı kınayan Cevdet Yılmaz, İran'a kayıplarından dolayı başsağlığı diledi. Yılmaz, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

" İsrail, İran'a saldırarak hukuksuz ve provokatif eylemlerine bir yenisini daha ekledi. Netanyahu yönetiminin meşru gerekçelerden yoksun ve bölgesel istikrarı bozmaya yönelik saldırganlığını en güçlü şekilde kınıyoruz. İran'a yaşadığı kayıplardan dolayı başsağlığı diliyoruz. Gazze'de uygulanan soykırımcı politikalara karşı uluslararası baskı artmışken, İran ile nükleer müzakereler sürdürülürken yapılan bu saldırı, insani değerleri ve diplomasiyi dışlayan barbar bir tutumdur. İsrail yönetiminin insani değerlere, hukuka ve bölgesel istikrara tehdit oluşturan eylemlerine karşı, uluslararası kurumlar ve ilgili tüm ülkeler çok daha güçlü bir tutum almalıdır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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