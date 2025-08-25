Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Gençlere Eğitim Temennisi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Üniversite kapısından adımını atan tüm genç kardeşlerimizin rehavete kapılmadan aynı azimle çalışmalarını sürdürmelerini, yeni eğitim öğretim yılında başarılarını katlayarak yollarına devam etmelerini diliyorum." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından 2025- Yks yerleştirme sonuçlarına ilişkin paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

