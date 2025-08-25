Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Gençlere Eğitim Temennisi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin mesajında üniversiteye yeni başlayan gençlere rehavete kapılmamaları ve azimle çalışmalarını sürdürmeleri gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Üniversite kapısından adımını atan tüm genç kardeşlerimizin rehavete kapılmadan aynı azimle çalışmalarını sürdürmelerini, yeni eğitim öğretim yılında başarılarını katlayarak yollarına devam etmelerini diliyorum." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından 2025- Yks yerleştirme sonuçlarına ilişkin paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarının, kıymetli gençlerimiz, aileleri ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Üniversite kapısından adımını atan tüm genç kardeşlerimizin rehavete kapılmadan aynı azimle çalışmalarını sürdürmelerini, yeni eğitim öğretim yılında başarılarını katlayarak yollarına devam etmelerini diliyorum."

