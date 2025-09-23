Yılmaz: Erdoğan'ın Çağrısı Ortak Vicdanımızdır

Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler kürsüsünden Gazze başta olmak üzere Filistin davası için tüm insanlığa yaptığı çağrı, aynı zamanda medeniyet değerlerimizle şekillenen ortak vicdanımızın sesidir.

Yılmaz, NSosyal hesabından, "Filistin'in Sesi Erdoğan (PalestinesVoiceErdogan)" etiketiyle yaptığı paylaşımda, mazlumların sesinin kısılmaya, hakikatlerin üstünün örtülmeye çalışıldığı bir dönemde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, küresel adalet arayışının gür sesi olmaya devam ettiğini belirtti.

Türk milletinin, tarih boyunca dünyanın neresinde olursa olsun haklının ve mazlumun yanında olmayı şiar edindiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu asil duruşa bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında tüm dünya şahitlik etmektedir. Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler kürsüsünden Gazze başta olmak üzere Filistin davası için tüm insanlığa yaptığı çağrı, aynı zamanda medeniyet değerlerimizle şekillenen ortak vicdanımızın sesidir. Mazlum Filistin halkının insani talepleri karşılanıp, Netanyahu yönetiminin işlediği soykırım son bulana kadar, bu çağrıyı her platformda, insanlık ittifakı zemininde en etkili şekilde dile getirmeyi sürdüreceğiz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinin tesisi için bugüne kadar verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla devam ettireceğiz."

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika
500
