Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Enflasyon ve Su Yönetimi Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ekim ayı enflasyonunu gördüğümüzde yıl sonunu daha sağlıklı bir şekilde tahmin etme imkanı bulmuş olacağız. Benim tahminim, Eylül ayı biraz sıra dışı bir ay oldu. Dolayısıyla ben Ekim'de tekrar normal bir çizgiye geleceğini düşünüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2024 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı. Yılmaz, Konya'daki sulama konusunda, "Su konusu gerçekten en kritik konulardan biri. İklim değişikliğiyle birlikte sadece bizi değil, özellikle bu Akdeniz Havzası'nda birçok ülke bu konuda dünya ortalamasına göre daha yoğun etkilenecek. Öyle görünüyor. Bunu şimdiden görüp tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Giderek nüfus artışıyla tüketim kanıtlarının değişmesiyle su konusunda belki çok daha zorlu bir döneme gireceğiz. Dolayısıyla şimdiden su konusunda çok ciddi tedbirler düşünmek zorundayız hep birlikte. Bu çerçevede kabinemizde de bu konular tabii ki ele alındı, tartışıldı. ve Sayın Cumhurbaşkanımız benim başkanlığımda bir komisyon oluşturdu. Su ile ilgili bir komisyon. Orada Çevre Şehircilik Bakanlığımız da var. Tarım Bakanlığımız da, Maliye Bakanlığımız da ilgili bakanlıklarımızdan oluşan bir komisyon. İlk toplantılarımızı yaptık. Bir görev dağılımı gerçekleştirdik. ve önümüzdeki süreçte kapsamlı bir yol haritası, su ile ilgili kapsamlı bir yol haritası hazırlama sürecindeyiz. Bu konularda da olabilecek her türlü teklifimize, görüşümüze, önerimize de açık olduğumuzu ifade etmek isterim. Bu kapsamlı bir konu dediğim gibi. Burada tabii açık sistem kanaletlerin kapalıya çevrilmesinden tutun, bitki desenini, destekleme modelini suya göre değiştirmekten, deniz suyunu yeni teknolojilerle daha maliyet etkin bir şekilde değerlendirip, kıyı bölgelerimizin belki su ihtiyacını daha çok denizden karşılamaya varıncaya kadar birçok başlık var" ifadelerini kullandı.

Yatırımlarla ilgili Yılmaz, "Kurumların yatırım ödeneklerinden yapılan yüzde 15 kesintiyle birlikte yüzde 75'in üzerinde tamamlanan projelerin daha erken ekonomiye kazandırılması ve vatandaşımıza hizmet sunmasını gözettik. Buradaki mesele verimlilik. Yani çok sayıda projeye ödenekleri eşit dağıttığınız zaman hiçbiri bitmiyor. Bir hizmet üretemiyorsunuz. Ama sonuçlanma aşamasına gelmiş projelere yoğunlaştığınız zaman bunları bitirip onlardan hizmet alıp sonra bir sonraki yıl diğer projelere daha rahat bir şekilde giden projelerin de sağladığı imkanlarla müdahale etme imkanınız oluyor Bunu yaptık. Sulama, sağlık başta olmak üzere öncelikli alanlara bu yüzde 10, 15'i yeniden dağıtmış olduk ve oraları desteklemiş olduk. Yani bütçemizdeki satma şimdi bu yılın bütçesiyle ilgili gider tarafında bir satma söz konusu değil. Faizlerdeki artışa rağmen gider kısmında faizlerdeki artışa rağmen geçen sene gider bütçemizi ne ilan ettiyse o çerçeve içinde kaldık. Hatta bir miktar altındayız harcamada. Yani harcama tarafında bir aşırı söz konusu değil gelir tarafında beklediğimizin altında kalmış durumdayız" şeklinde konuştu.

Kur korumalı mevduatın neden bütçede olmadığına ilişkin soru üzerine Yılmaz, "Merkez Bankası'nın bilançosunda KKM hesapları ve şu anda yüzde bir civarına gelmiş durumda. Toplam mevduatlar içinde KKM'nin payı yani aşağı yukarı tasfiye oldu diyebiliriz. Zaten Merkez Bankası yeni hesap açılmasına da müsaade etmiyor. Dolayısıyla KKM'nin bittiğini söyleyebiliriz. Burada yapmıştık hatırlarsanız KKM'yi ve ilk kanunu da geçici bir düzenleme olarak yapmıştık. Yani yaparken de zaten kalıcı bir sistem olarak yapmamıştık. Ben öyle yanlış olduğunu söylemiyorum. Geçici o günün ihtiyacıydı. O günün ihtiyacıydı. Maliyeti de oldu, faydası da oldu. Faydasına da maliyetine de bakmak gerekir" diye konuştu.

Enflasyon ile ilgili değerlendirme yapan Yılmaz, "Eylül ayı enflasyonu beklentilerinin üzerinde geldi. Dolayısıyla bu yıl sonu tahminiyle ilgili daha ihtiyatlı bir hava oluşturdu bizde. Ekim ayı enflasyonu 3 Kasım'da çıkmış olacak. Ekim ayı enflasyonunu gördüğümüzde yıl sonunu daha sağlıklı bir şekilde tahmin etme imkanı bulmuş olacağız. Ama benim tahminimi soracak olursanız Eylül ayı biraz sıra dışı bir ay oldu. Dolayısıyla ben Ekim'de tekrar normal bir çizgiye geleceğini düşünenlerdenim doğrusu. Ama göreceğiz elbette. Ekim ayı rakamını gördükten sonra yıl sonuyla ilgili daha sağlıklı bir şey söylemek istemiyorum. Ben şöyle ifade ediyorum; 30'un biraz altı, biraz üstü" dedi. - ANKARA