Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan en düşük emekli aylığına ilişkin açıklama: "Bu kanuni düzenleme gerektiren bir konu, takdir Meclisimizde"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan en düşük emekli aylığına ilişkin açıklama: 'Bu kanuni düzenleme gerektiren bir konu, takdir Meclisimizde'
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli aylığının artırılması gerektiğini belirterek, konunun Meclis'te karara bağlanacağını ifade etti. Yılmaz, düzenleme gerektiren bir konu olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin, "Bu kanuni düzenleme gerektiren bir konu, dolayısıyla takdir Meclisimizde" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının en düşük emekli aylığı düzenlemesine ilişkin sorularını cevapladı. Konuya ilişkin TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da açıklamalarda bulunduğunu ve çalışmaların devam ettiğini kaydeden Yılmaz, "Grup Başkanımızla bir görüşmemiz lazım bu konuyu. Esas grubumuzun kontrolünde, çünkü Mecliste düzenleme gerektiren konular bunlar. Dolayısıyla bu tür konularda grup başkanımızın söyledikleri önemli tabii. Onun yaklaşımı önemli. Hükümet-Meclis bu konularda birlikte her zaman çalıştık. Bundan sonra da birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Önemli olan burada aldığınız her kararda etkileri iyi analiz etmeniz, ne tür etkiler doğuracağına iyi bakarak daha sağlıklı kararlar oluşturmanız. Gerisi Meclisimizin takdirinde. Biliyorsunuz bu kanuni düzenleme gerektiren bir konu, dolayısıyla takdir Meclisimizde" dedi. - ANKARA

