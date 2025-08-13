Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan CHP Liderine Tepki

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanının Cumhurbaşkanına yönelik hakaret dolu sözlerini kınadı. Yılmaz, muhalefetin sorumluluklarını unuttuğunu belirtti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Milli iradenin yürütme organındaki karşılığı olan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve devletimizin en yüksek makamına yönelik olarak CHP Genel Başkanının sarf ettiği hakaret içeren sözleri en güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İçerikten önce usul ve üslup gelir. Milli iradenin yürütme organındaki karşılığı olan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve devletimizin en yüksek makamına yönelik olarak CHP Genel Başkanının sarf ettiği hakaret içeren sözleri en güçlü şekilde kınıyoruz. Ana muhalefet partisi millete karşı sorumluluğunu unutarak, polemik ve gerilim siyaseti izlemeyi, parti içi kavgalarını siyasetin geneline yansıtmayı sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Ekrem İmamoğlu: Seçime giremezsem başka adayı desteklerim

İmamoğlu ilk kez böyle konuştu: Adaylığım resmen engellenirse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin nüfusu belli oldu

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! İşte yılın ilk 6 ayında yaşanan artış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.