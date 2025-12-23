Haberler

Cevdet Yılmaz: Asgari ücret çalışanlar ve işverenler için hayırlı olsun

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücretin artışını ve devlet desteğini hayırlı bulduğunu belirtti. 2026'da enflasyon hedefi ile birlikte sosyal refahı artırma yönündeki politikaları sürdüreceklerini açıkladı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücretin çalışanlar ve işverenler için hayırlı olması dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "2026 yılında yüzde 20'nin altında enflasyon oranına inmeyi hedeflediğimiz bir ortamda; yüzde 27 artışla net 28 bin 75 liraya yükselen aylık asgari ücret ile 1000 liradan 1270 liraya yükselen devlet desteği çalışanlar ve işverenler için hayırlı olsun. Enflasyonun düştüğü, verimliliğin yükseldiği bir patikada; kayıt dışılığı azaltmaya, istihdamı artırmaya ve kalıcı sosyal refah sağlamaya yönelik politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

