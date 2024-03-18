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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Çanakkale Zaferi Mesajı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Yılmaz, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, Çanakkale Zaferi'nin yürekleri imanla dolu olanların, vatan aşkıyla çarpanların yedi düvele karşı kazandığı muhteşem bir zafer olduğunu vurguladı. Yılmaz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahraman şehitleri saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Düşmanda imkan, Mehmetçik'te iman.. İşte buydu Çanakkale'yi Geçilmez kılan. 15'lik yiğitlerin nam saldığı bir destan, yüreği imanla dolu olanların, kalbi vatan aşkıyla çarpanların yedi düvele karşı yokluk ve imkansızlıklara rağmen kazandığı muhteşem bir zaferdir Çanakkale... 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünde, vatan topraklarını geçilmez kılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm kahraman şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz."

Kaynak: AA / Politika

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