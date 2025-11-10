Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nda ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Yılmaz, NSosyal hesabından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Milli Mücadele'mizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümünde saygı ve şükranla yad ediyorum. Bu aziz vatan uğruna canlarını ortaya koyan kahraman şehitlerimize, gazilerimize Rabbimden rahmet diliyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."