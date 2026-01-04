Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Cumhurbaşkanımızın tecrübeli ve dirayetli liderliği dünyamızın ve bölgemizin içinden geçtiği zorlu dönemde büyük bir değerdir"

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dış politikanın; ana muhalefetin hezeyanlarına, gündelik yaklaşımlarına ve sorumsuz açıklamalarına göre değil, ilkelerin ve gerçeklerin sentezlediği, milli menfaatlerin esas alınarak akılla yönetilen özellikli bir alan olduğunu söyledi.

Açıklamasında liderliğin her zaman önemli olduğuna dikkati çeken Yılmaz, küresel sistemde belirsizliklerin, güç siyasetinin ve kaosun hakim olduğum dönemlerde ise bir kat daha önemli ve hayati olduğunu ifade ederek, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tecrübeli ve dirayetli liderliği dünyamızın ve bölgemizin içinden geçtiği zorlu dönemde büyük bir değerdir. Bu gerçeği Suriye, Ukrayna ve Gazze bağlamında yaşanan krizlerde gördük. Venezuela'da yaşanan krizde de Türkiye Cumhuriyeti olarak uluslararası hukukun, milli iradeye saygının ve Venezuela halkının yanında olmaya; tüm taraflarla diyalog içinde istikrarı savunmaya devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
