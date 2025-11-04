Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, COP30 Liderler Zirvesi'ne Katılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) kapsamındaki, COP30 Liderler Zirvesi'ne Türkiye'yi temsilen katılmak üzere yarın Brezilya'nın Belem kentine gidecek.

Yılmaz'ın, 6-7 Kasım'daki zirve kapsamında, liderler oturumunda yapacağı konuşmada, iklim değişikliğiyle mücadelede ortak küresel çabaların güçlendirilmesine yönelik mesajlar vermesi bekleniyor. Yılmaz, ayrıca "Enerji Dönüşümü" oturumunda da konuşacak.

Zirvede, ayrıca "İklim ve Doğa: Ormanlar ve Okyanuslar" ile "Paris Anlaşması'nın 10. Yılı: Ulusal Katkı Taahhütleri ve Finansman" başlıklı tematik oturumlar düzenlenecek.

Liderler Zirvesi'nin ardından, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi COP30, 10-21 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. COP30'a çok sayıda ülkeden temsilcilerin yanı sıra özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından binlerce kişinin katılması bekleniyor.

Bu yıl COP30, Paris Anlaşması'nın 10. yılı olması nedeniyle, iklim taahhütlerinin sahada somut sonuçlara dönüştürülmesi, adil ve sürdürülebilir dönüşümün hızlandırılması ve özellikle ormanların, biyolojik çeşitliliğin ve tropikal ekosistemlerin korunması başlıklarına odaklanıyor. Zirve, iklim finansmanı, teknoloji paylaşımı ve gelişmekte olan ülkelerle dayanışmanın güçlendirilmesini hedefliyor.

Türkiye, 2053 net sıfır hedefi ve güncellenmiş Ulusal Katkı Beyanı doğrultusunda iklim politikalarını uygulamaya devam ederken, çok taraflı iklim diplomasisini de etkin şekilde sürdürüyor. Bu çerçevede Türkiye, COP31'e ev sahipliği yapmak üzere aday ülke konumunda bulunuyor.