Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, COP30 Liderler Zirvesi'ne Katılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, COP30 Liderler Zirvesi kapsamında Türkiye'yi temsil etmek üzere Brezilya'nın Belem kentine gidecek. Zirvede iklim değişikliğiyle mücadele konularında önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) kapsamındaki, COP30 Liderler Zirvesi'ne Türkiye'yi temsilen katılmak üzere yarın Brezilya'nın Belem kentine gidecek.

Yılmaz'ın, 6-7 Kasım'daki zirve kapsamında, liderler oturumunda yapacağı konuşmada, iklim değişikliğiyle mücadelede ortak küresel çabaların güçlendirilmesine yönelik mesajlar vermesi bekleniyor. Yılmaz, ayrıca "Enerji Dönüşümü" oturumunda da konuşacak.

Zirvede, ayrıca "İklim ve Doğa: Ormanlar ve Okyanuslar" ile "Paris Anlaşması'nın 10. Yılı: Ulusal Katkı Taahhütleri ve Finansman" başlıklı tematik oturumlar düzenlenecek.

Liderler Zirvesi'nin ardından, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi COP30, 10-21 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. COP30'a çok sayıda ülkeden temsilcilerin yanı sıra özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından binlerce kişinin katılması bekleniyor.

Bu yıl COP30, Paris Anlaşması'nın 10. yılı olması nedeniyle, iklim taahhütlerinin sahada somut sonuçlara dönüştürülmesi, adil ve sürdürülebilir dönüşümün hızlandırılması ve özellikle ormanların, biyolojik çeşitliliğin ve tropikal ekosistemlerin korunması başlıklarına odaklanıyor. Zirve, iklim finansmanı, teknoloji paylaşımı ve gelişmekte olan ülkelerle dayanışmanın güçlendirilmesini hedefliyor.

Türkiye, 2053 net sıfır hedefi ve güncellenmiş Ulusal Katkı Beyanı doğrultusunda iklim politikalarını uygulamaya devam ederken, çok taraflı iklim diplomasisini de etkin şekilde sürdürüyor. Bu çerçevede Türkiye, COP31'e ev sahipliği yapmak üzere aday ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika
Demirtaş'tan Bahçeli ve Özel'e teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj

Demirtaş'tan Bahçeli'ye teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çok büyük umutlarla gelmişti! Hatayspor, Hugo Almeida ile yollarını ayırdı

Ünlü teknik adam galibiyet alamadan Türkiye'den gönderildi
Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Görüntü kına gecesinden! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
Ronaldo'nun ailesi Türkiye'ye geldi

Ronaldo'nun ailesi Türkiye'de
Türkiye, Cristiano Ronaldo'nun oğluna uğurlu geldi

Türkiye, Cristiano Ronaldo'nun oğluna uğurlu geldi
Çok büyük umutlarla gelmişti! Hatayspor, Hugo Almeida ile yollarını ayırdı

Ünlü teknik adam galibiyet alamadan Türkiye'den gönderildi
İlkay Gündoğan'ın sahalara ne zaman döneceği açıklandı

İlkay Gündoğan'ın sahalara geri dönüş tarihi açıklandı
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Tamı tamına 46 gün! Çalışanlar 2026 yılında izne doyacak

Tamı tamına 46 gün! Çalışanlar 2026 yılında izne doyacak
Galatasaray'ın Ajax kafilesi belli oldu! Yıldız isimler yok

Galatasaray'ın Ajax kafilesi belli oldu! Yıldız isimler yok
Bakan Kurum duyurdu! Yüzyılın Konut Projesi'nde 18-30 yaş arasına 'aile evi' şartı

Bu şartı sağlamayan gençler sosyal konut projesine başvuramayacak
Bahçeli'nin ittifak sözlerine Cumhurbaşkanlığından ilk yorum

Bahçeli'nin ittifak çıkışına Cumhurbaşkanlığından ilk yorum
Çöken binada ailesini kaybeden Dilara'ya acı haber verildi

Kabus gecesinden sağ çıkan Dilara'ya acı haber verildi
Özel hastanede skandal! Ahsen Bebek'in kafatasında kırık tespit edildi

Ahsen Bebek'e ne oldu? Korkunç gerçek adli tıp raporunda ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.