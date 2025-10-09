Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Çok geç kalmış olsa da Gazze'de ateşkesin sağlanmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin, "Çok geç kalmış olsa da Gazze'de ateşkesin sağlanmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD Başkanı Trump'ın ortaya koyduğu plan, Türkiye, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğu ile Hamas ve İsrail temsilcileri tarafından müzakere edilerek kabul edildi. Çok geç kalmış olsa da Gazze'de ateşkesin sağlanmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir. Daha fazla Filistinli masumun kanının dökülmemesi, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve yeniden inşa süreci ile Gazze farklı bir döneme girecektir. Çok dar bir alanda, dünyanın en gelişmiş silahları karşısında, tüm imkansızlıklar içinde büyük bir direniş gösteren Gazze halkını gönülden selamlıyoruz. İki yıldır süren insanlık dışı saldırılara rağmen Filistin halkı toprağından sökülüp atılamadı. Birçok ülke Filistin Devleti'ni resmen tanıdı. Gazze'nin direnişi tüm dünyada uyanışa vesile oldu. Gazze'de işgale, ablukaya ve soykırıma direniş, insanlığın ve insani değerlerin dirilişine dönüştü. Bu uyanış etrafında oluşan 'insanlık ittifakı' ve 'Sumud ruhu' daha adaletli bir dünya umudunun güçlenmesine vesile oldu. Önümüzdeki dönem tarafların varılan anlaşmaya sadık kalmasını ve etkili şekilde uygulamalarını bekliyoruz. Anlaşmaya katkı sunduğumuz gibi uygulanmasını da yakından takip ederek sürece katkı sunacağız. Bu sürecin sonunda işgalin tamamen sona ermesi ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin hayat bulması herkes için güvenliği, huzuru ve barışı kalıcı hale getirecektir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA