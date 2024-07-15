Cevdet Yılmaz: Bu yüzyıl demokrasinin, bağımsızlığın, vatan sevgisinin yüzyılı olacak

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni ziyaret ederek, "Bu yüzyılda darbelere, vesayetçilere, hainlere yer yok. Bu yüzyıl demokrasinin, bağımsızlığın, vatan sevgisinin yüzyılı olacak, huzurun yüzyılı olacak diyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişiminde başından vurularak gazi olan dönemin Terörle Mücadele Daire Başkanı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan ve öğrencilerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni ziyaret etti. Burada konuşan Yılmaz, 8 yıl önce yaşanan hain darbe girişimi ve ardından destansı direnişi yeniden hatırladıklarını söyledi. 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni çocuklarla birlikte gezmenin çok anlamlı olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Bu tecrübelerin yeni nesillere aktarılması lazım. Allah, bir daha öyle günler göstermesin bu ülkeye. Özellikle gençlere, çocuklara bu milli şuurun aktarılması lazım. Vatanımızın, özgürlüğümüzün, demokrasimizin kıymetini, bunun için ne fedakarlıklar yapıldığını bilen gençliğimiz inanıyorum ki çok daha güçlü bir şekilde vatana, demokrasiye, bağımsızlığa sahip çıkacaktır. Onlara yürekten inanıyoruz ve güveniyoruz. Hain darbeciler başaramadılar. Bundan sonra da başaramayacaklar. Bu milli şuurla Allah onlara fırsat vermesin diyoruz. Bir taraftan da şehitlerimizden bize miras olan bu vatanı yükseltmek, daha ileriye götürmek de hepimizin görevi. İnanıyorum ki bu gençlerimiz, çocuklarımız yetişecekler. Hem milli bir şuurla yetişecekler hem de çok donanımlı yetişecekler. Ülkemizi çok daha güçlü yarınlara onlar taşıyacaklar" diye konuştu.

'İBRET ALALIM Kİ TEKERRÜR ETMESİN'

Yılmaz, 'Türkiye Yüzyılı'nı gençlerin, çocukların inşa edeceğini dile getirerek, "Bu yüzyılda darbelere, vesayetçilere, hainlere yer yok. Bu yüzyıl demokrasinin, bağımsızlığın, vatan sevgisinin yüzyılı olacak, huzurun yüzyılı olacak diyoruz. Hep birlikte bunu da başaracağız. Tekrar o gün fedakarca göğsünü tanklara, uçaklara siper edenleri buradan yürekten selamlıyorum. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık, afiyetler diliyorum. Çocuklarımızın da gözlerinden öpüyorum. Bugün öğrendiğime göre; açıldığından bugüne müzemizi 250 bin insan ziyaret etmiş. Bundan sonra da halkımızı, çocuklarımızı külliyemizdeki 15 Temmuz müzemize bekliyoruz. Gelsinler, tarihte yaşananları görsünler. İbret alalım ki tekerrür etmesin" dedi.

Yılmaz, konuşmasının ardından gazi ve şehit yakınları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anıtı'na yürüdü. Yılmaz, anıta çiçek bırakıp, dua ettikten sonra gazi ve şehit yakınları ile fotoğraf çektirdi.