Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Boğaz Şehitliği'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC temasları kapsamında Boğaz Şehitliği'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temaslarını sürdürüyor. Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Dünyası Entegrasyonu İçindeki Yeri ve Önemi" konulu panelin ardından Boğaz Şehitliği'ni ziyaret etti. Ziyarette Cevdet Yılmaz'a KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Fevzi Metin Feyzioğlu katıldı. Şehitlik ziyaretinde dua eden, şehitlerin kabirlerin başına karanfil bırakan Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"KKTC programlarımız kapsamında iki ülkenin birlik, beraberlik ve kardeşliğinin simgesi Boğaz Şehitliği'ni ziyaret ettik. Ana vatan Türkiye'nin dört bir tarafından gelerek KKTC'nin bağımsızlık ve istikbal mücadelesinde şehit düşen kahramanlarımızı saygıyla, rahmetle, dualarla yad ediyorum Şehitlerimizin aziz hatıraları daima hatırlanacak, eşsiz fedakarlıkları asla unutulmayacaktır. Canlar pahasına savunulan bu topraklar üzerinde Kıbrıs Türkü'nün ebedi vatanı olarak kurulan KKTC ilelebet yaşayacaktır." - LEFKOŞA