Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bingöl Tanıtım Günleri'ne katıldı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde özellikle 'Terörsüz Türkiye' çerçevesinde Türkiye'nin tüm bölgelerinin huzur içinde olması çok çok kıymetli. Güvenlik ve huzur sadece insan hayatını olumlu etkilemekle kalmıyor, yatırım ortamını da iyileştiriyor." dedi.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi etkinlik alanında düzenlenen Bingöl Tanıtım Günleri'ne katılan Yılmaz, hemşehrileri tarafından coşkuyla karşılandı.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, metropollerde düzenlenen tanıtım günlerini kıymetli bulduğunu, bu etkinliklerin hem hemşehrilerin bir araya gelmesine vesile olduğunu hem de katılımcılarda tanıtılan şehre gitme isteği uyandırdığını söyledi.

Yılmaz, insanların, yaşadığı yerlerin olduğu gibi doğduğu yerlerin de kıymetini bilmesi, sık sık ziyaret etmesi gerektiğini kaydetti.

Bingöl'ün doğal güzelliklerine değinen Yılmaz, kente ve ilçelerine ulaşımı kolaylaştırmak için yollar yaptıklarını, ayrıca inşa edilen Bingöl Havalimanı sayesinde İstanbul'dan yapılan uzun yolculuk sürelerinin kısaltıldığını aktardı.

Yılmaz, herkesi Bingöl'ü gezip görmeye davet ederek "Doğu Anadolu'da en fazla ormanın, yeşilliğin olduğu illerin başında Bingöl geliyor. Diğer taraftan modern tabiriyle gastronomisi var. Orada da çok güzel lezzetler var. Eminim stantlarda bazı örnekleri vardır. Son yıllarda coğrafi işaret alan çok sayıda ürünümüz oldu. Bunlardan Bingöl balımız gerçekten müthiş bir değer." değerlendirmesini yaptı.

"Bingöl'e büyük yatırımlar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz"

Bingöl'ün burma kadayıf tatlısına değinen Yılmaz, "Bu tatlı Diyarbakır burma kadayıfı olarak da geçer ama yapanların yüzde 100'ü Bingöllü, onu söyleyeyim. Belli bir yöre var orada, bir süre Diyarbakır Milletvekilliği yaptım. O yüzden siyaseten sıkıntı olmasın diye şöyle ifade ediyorum, Bingöl, Diyarbakır ortak yapımı. İki ilin de kültüründe hakikaten önemli bir yere sahip. Zaten Diyarbakır'la Bingöl iç içe iki kültürdür. Ustalarımız burma kadayıfa yenilikler de yapmış, ilk orijinali yuvarlak ve cevizli olur, sonra fıstıklı gibi farklı şekillerde yaptılar." diye konuştu.

Yılmaz, son 23-24 yıldır Bingöl'e ellerinden geldiğince hizmet yapmaya çalıştıklarını belirterek "Her şeyi yapmak tabii ki mümkün değil. Dünya döndükçe sorunlar olacaktır ama kim ne derse desin 23-24 yılda Bingöl'e yapılanlar hiçbir şekilde küçük görülemez. Neredeyse yeniden bir Bingöl inşa ediyor. Havalimanımız yoktu, havalimanı yapıldı. Üniversitemiz yoktu, şu anda çok büyük bir üniversitemiz var. Duble yollarımız yine Elazığ, Muş, Diyarbakır, Erzurum bağlantımız yer yer, ufak eksikler de olsa tamamlandı. Şehirlerimizin altyapısı yeniden inşa edildi." ifadelerini kullandı.

Bingöl'ün sanayisine yapılan katkılara değinen Yılmaz, "Bingöl'e büyük yatırımlar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bingöllüler her şeyin en iyisine layıklar. Bundan sonra da elimizden geldiğince Bingöl'e, Bingöllülere hizmet etmek bizim için şereflerin en büyüğüdür. Bir tane hemşerimiz 'Allah razı olsun şu işi yapanlardan.' dediği sürece biz karşılığını fazlasıyla görmüşüz demek. Önümüzdeki dönemde de Bingöl için, sizler için, milletvekillerimizle, valimizle, belediye başkanlarımızla koşturmaya devam edeceğiz." dedi.

"Biz hem 'Terörsüz Türkiye' hem 'Terörsüz Bölge' diyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şehri temsil eden Bingölspor'un ilerlemesinin iyi gittiğini belirterek kentteki eski stadı da en kısa sürede yenileyeceklerini söyledi.

Vatandaşa hizmetlerini birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde ulaştırdıklarını ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki dönemde özellikle 'Terörsüz Türkiye' çerçevesinde Türkiye'nin tüm bölgelerinin huzur içinde olması çok çok kıymetli. Güvenlik ve huzur sadece insan hayatını olumlu etkilemekle kalmıyor, yatırım ortamını da iyileştiriyor. Güvenliğin, huzurun olmadığı bir ortama dışarıdan yatırımcı gelmediği gibi oradaki insanlar bile sermayelerini alıp metropollere İstanbul'a, İzmir'e, başka yerlere göç etmek zorunda kalıyor, geçmişte böyle oldu. Şimdi ise tam tersi bir tablo var. O yüzden iş adamlarını Bingöl'e, Doğu'ya davet ediyoruz, gelsinler, yatırım yapsınlar. Huzur, güven ortamı içinde genç nüfusumuza istihdam sağlasınlar. 'Terörsüz Türkiye' de inşallah amacına ulaşacaktır. Biz hem 'Terörsüz Türkiye' hem 'Terörsüz Bölge' diyoruz."

Konuşmasının ardından beraberindekilerle birlikte stantları ziyaret eden Yılmaz'a, Bingöl balı, cevizi, pestili ve kavurması ikram edildi.

Yılmaz, Guinnes'e girmek için 12 metrelik Bingöl burma kadayıfı yapan tatlıcıları tebrik etti

Tanıtım günleri kapsamında stant açan Bingöllü bir tatlı firması, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası'nın başvurusu üzerine Bakırköy 59. Noteri huzurunda 12 metrelik Bingöl burma kadayıfı yaptı.

Birbirine monte edilmiş tek parçalık uzun bir tepside hazırlanan tatlı, firma görevlilerinin omuzlarında, stant çadırından dışarı çıkarıldı.

"Dünyanın en uzun kadayıf tatlısı" unvanını alarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefleyen tatlıcılar, noterin tutanak tutmasının ardından kadayıfları vatandaşlara dağıttı.

Cevdet Yılmaz, rekor denemesinde bulunan tatlıcılara başarılar dileyerek, çabaları için tebrikte bulundu.

Firma yetkilisi Ali Altay, tatlıcılar adına AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 metre uzunluğunda tatlı hazırladıklarını belirterek noterin tek tek ölçüm yaparak rapor tuttuğunu söyledi.

Altay, "Burma kadayıfın tüm ustaları yıllardan beri Bingöllüdür. Bu tatlıyı en sonunda Diyarbakır'dan alacağız, çalışmalarımız mevcut. Guinness Rekorlar Kitabı'na girme düşüncemiz vardı, uğraştık, kafa patlattık sonunda böyle bir karar verdik." diye konuştu.

Programa, Yılmaz'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bingöl ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, Bingöllü iş insanları ve vatandaşlar katıldı.