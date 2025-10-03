Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bingöl'de Yapılan Yatırımları Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yapay zeka çağına giriyoruz, teknoloji gelişiyor, başka birtakım tartışmalar var. Dolayısıyla önümüzdeki dönem gençlerimizi iyi yetiştirerek, gereksiz çatışmaların, kavgaların parçası haline getirmeden, enerjimizi boş yere sarf etmeden doğru hedeflere yönlendirerek inşallah yolumuza devam edeceğiz." dedi.

İldeki ziyaretleri kapsamında Bingöl'ün Ilıcalar beldesi yolundaki otelin açılışına katılan Yılmaz, yaptığı konuşmada, kentin tarımda belli bir yere geldiğini, sanayide iyi gittiğini ve hayvancılıkta geliştiğini söyledi.

Hizmet sektörünün de çok önemli olduğunu ifade eden Yılmaz, istihdam açısından en bereketli sektör olduğunu belirtti.

Türkiye'de istihdamın yarısından fazlasının hizmet sektöründe bulunduğuna dikkati çeken Yılmaz, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla bu turizm sektörü Bingöl için çok önemli. Kayak tesisi yaptık biliyorsunuz, çok güzel, Haserek Kayak Tesisleri. Ilıcalar, zaten öteden beri bir marka. Bingöl'ün tabiatı muhteşem bir tabiat. Hakikaten hangi ilçesine, hangi köşesine gitseniz muhteşem bir tabiatı var Bingöl'ün. Tabiat turizmine çok çok müsait bir bölgeyiz. Kış turizmine, yayla turizmine, termal turizme çok müsait bir bölgemiz var. Dolayısıyla bu tür tesislerin sayısının artmasıyla inanıyorum ki Bingöl'de turizm sektörü de farklı bir yere gelecek.

Tabii bu noktada şunun da altını çizmem lazım: Huzur ve güven ortamı. Huzur ve güven ortamı olmasaydı bugün bu yatırımların hiçbirinden bahsedemezdik. Yatırım ortamı dediğimiz bir hadise var. Onun da temelinde güvenli, huzurlu bir ortam var. Güvenli ve huzurlu ortam olacak, temel altyapılar olacak, insanlara gerekli beceriler kazandırılacak, uygun teşvikler olacak ki yatırımlar bir bölgede yeşersin."

"Kadın girişimcilerin sayısının artmasını diliyoruz"

Altyapıya, eğitime yapılan yatırımlar, sağlanan yeni teşviklerle birlikte Doğu ve Güneydoğu'da Bingöl'ün en önde gelen illerden biri olduğunu dile getiren Yılmaz, "Bugün Bingöl, artık farklı bir seviyeye ulaşmış durumda. Bu sorunların hepsinin bittiği anlamına elbette gelmiyor. Dünya durdukça sorunlar olacak ama eski dönemle bugünü mukayese ettiğinizde ne kadar mesafe alındığını herkes takdir eder diye inanıyorum. Özel konutlardan kamu binalarına, fabrikalardan altyapılara her alanda muazzam bir değişim, dönüşüm yaşandı." diye konuştu.

Cevdet Yılmaz, bu dönüşümün devam edeceğini, daha yapılacak çok işin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yapay zeka çağına giriyoruz, teknoloji gelişiyor, başka birtakım tartışmalar var. Dolayısıyla önümüzdeki dönem gençlerimizi iyi yetiştirerek, gereksiz çatışmaların, kavgaların parçası haline getirmeden, enerjimizi boş yere sarf etmeden doğru hedeflere yönlendirerek inşallah yolumuza devam edeceğiz. Bir taraftan kamu yatırımlarıyla, bir taraftan da özel yatırımlarla özellikle de kadın girişimcilerin sayısının artmasını diliyoruz. Bundan bir 10 sene sonra herhalde bir araya gelsek burada daha fazla kadın girişimci görürüz diye inanıyorum."

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın yanı sıra Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ile Zeki Korkutata ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ın katılımıyla otelin açılışı gerçekleştirildi.

Programdan önce Yılmaz, yapımı devam eden Firince-İskender Demircioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Yeni Bingöl Devlet Hastanesinin inşaat alanını gezdi ve yetkililerden gelinen aşamaya ilişkin bilgi aldı.