Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bayraktar KIZILELMA'nın Başarısı 86 Milyonun Gururu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bayraktar KIZILELMA'nın dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atarak görüş ötesi havadan havaya füzeyle hedefi vurmasını tebrik etti ve bu başarının tüm Türk halkı için bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bayraktar KIZILELMA'nın, dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atarak, görüş ötesi havadan havaya füzeyle hedefini vurmasına ilişkin "Bu gurur 86 milyonun." değerlendirmesinde bulundu.
Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Bayraktar KIZILELMA ile dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atılmasını gönülden tebrik ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Bu gurur 86 milyonun. Başta Sayın Selçuk Bayraktar olmak üzere emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederiz. Yerli ve milli savunma sanayisi, güvenliğimizin ve bağımsız dış politikamızın güçlü dayanağı olduğu gibi nitelikli istihdam, yüksek katma değerli ekonomik yapı oluşturma ve refahımızı artırma mücadelemizin de temel unsurları arasında olmaya devam edecektir."