Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bayraktar KIZILELMA'nın Başarısı 86 Milyonun Gururu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bayraktar KIZILELMA'nın dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atarak görüş ötesi havadan havaya füzeyle hedefi vurmasını tebrik etti ve bu başarının tüm Türk halkı için bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bayraktar KIZILELMA'nın, dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atarak, görüş ötesi havadan havaya füzeyle hedefini vurmasına ilişkin "Bu gurur 86 milyonun." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Bayraktar KIZILELMA ile dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atılmasını gönülden tebrik ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu gurur 86 milyonun. Başta Sayın Selçuk Bayraktar olmak üzere emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederiz. Yerli ve milli savunma sanayisi, güvenliğimizin ve bağımsız dış politikamızın güçlü dayanağı olduğu gibi nitelikli istihdam, yüksek katma değerli ekonomik yapı oluşturma ve refahımızı artırma mücadelemizin de temel unsurları arasında olmaya devam edecektir."

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuzla'da feci kaza: Genç doktor hayatını kaybetti

Otomobil gişelere saplandı: Genç doktor feci şekilde can verdi
Apartmandaki ilaçlama sonrası 5'i çocuk 8 kişi hastanelik oldu

İlaçlama sonrası çok sayıda kişi hastanelik oldu! Çocuklar da var
ABD'li senatör Graham'dan Maduro'ya tehdit: Bu mevsimde Türkiye çok güzeldir

ABD'li isim açık açık tehdit etti: Bu mevsimde Türkiye çok güzeldir
Vatandaşlar şikayet yağdırdı, Bakanlık harekete geçti! Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor

Bakanlık harekete geçti! Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor
Tuzla'da feci kaza: Genç doktor hayatını kaybetti

Otomobil gişelere saplandı: Genç doktor feci şekilde can verdi
Van'da bir araç baraja yuvarlandı! 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi aranıyor

Otomobil baraja uçtu! Acı haberler peş peşe geldi
50 kuruş için 1600 dava açtı, cezayı yedi

50 kuruş için 1600 dava açtı
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu

Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu
Kasırganın vurduğu ülkede olağanüstü hal ilan edildi! Ölü sayısı 159'a yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, ölü sayısı artıyor
Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu

Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu
Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti

Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti
Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralanan 7 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralılardan biri kurtarılamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.