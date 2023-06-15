Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü'nü ve Şuşa Beyannamesi'nin yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü'nü ve Şuşa Beyannamesi'nin yıl dönümünü kutladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İki bedende bir can, Türkiye-Azerbaycan. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü ve Şuşa Beyannamesi'nin yıl dönümü kutlu olsun. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun." ifadesini kullandı.