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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü kutlayarak, Azerbaycanlı kardeşlerinin sevincini ve kederini paylaştığını belirtti. Yılmaz ayrıca, vatanın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü uğruna şehit olan kahramanları da rahmetle anarak birliğin ve dirliğin daim olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, sevinci sevincimiz, kederi kederimiz olan Azerbaycanlı kardeşlerimizin coşkusunu gönülden paylaşıyorum. Bu vesileyle, vatanın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü uğruna şehit olan kahramanları rahmetle anıyorum. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

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