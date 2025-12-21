Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yarın Azerbaycan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye- Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 12. Dönem Toplantısı ve 2. Türkiye- Azerbaycan Yatırım Forumu'nun açılışına katılmak üzere 22-23 Aralık'ta Azerbaycan'a ziyarette bulunacak.

Yılmaz, ilk gün, Türkiye- Azerbaycan KEK 12. Dönem Toplantısı'na, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile başkanlık edecek.

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerde, 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda atılacak adımlar ve ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik başlıklar değerlendirilecek. Toplantı kapsamında imzalanması planlanan KEK Protokolü ve Eylem Planı ile ticaretten enerjiye, ulaştırmadan sağlığa, eğitimden kültüre kadar birçok alanda Türkiye-Azerbaycan ekonomik ve ticari ilişkilerinin yol haritasının belirlenmesi öngörülüyor.

Ziyaretinin ikinci gününde Yılmaz, Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliğinin (TÜİB), Azerbaycan İhracat ve Yatırımların Teşviki Ajansı (AZPROMO) ile ortaklaşa düzenleyeceği 2. Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu'nun açılışına katılacak.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi, iş dünyalarının bir araya getirilmesi ve ortak yatırım imkanlarının geliştirilmesi amacıyla yapılacak foruma, Azerbaycan Başbakanı Asadov, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov'un da katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, aynı gün, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ile görüşecek, MÜSİAD Azerbaycan Şubesi Genel Kurulu'na hitap edecek ve Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Merkezi'ni ziyaret edecek.