Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yarın Azerbaycan'a gidecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu 12. Dönem Toplantısı ve Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu için 22-23 Aralık'ta Azerbaycan'da olacak. Görüşmeler, iki ülkenin ticaret hedeflerini ve ekonomik ilişkilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye- Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 12. Dönem Toplantısı ve 2. Türkiye- Azerbaycan Yatırım Forumu'nun açılışına katılmak üzere 22-23 Aralık'ta Azerbaycan'a ziyarette bulunacak.

Yılmaz, ilk gün, Türkiye- Azerbaycan KEK 12. Dönem Toplantısı'na, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile başkanlık edecek.

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerde, 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda atılacak adımlar ve ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik başlıklar değerlendirilecek. Toplantı kapsamında imzalanması planlanan KEK Protokolü ve Eylem Planı ile ticaretten enerjiye, ulaştırmadan sağlığa, eğitimden kültüre kadar birçok alanda Türkiye-Azerbaycan ekonomik ve ticari ilişkilerinin yol haritasının belirlenmesi öngörülüyor.

Ziyaretinin ikinci gününde Yılmaz, Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliğinin (TÜİB), Azerbaycan İhracat ve Yatırımların Teşviki Ajansı (AZPROMO) ile ortaklaşa düzenleyeceği 2. Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu'nun açılışına katılacak.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi, iş dünyalarının bir araya getirilmesi ve ortak yatırım imkanlarının geliştirilmesi amacıyla yapılacak foruma, Azerbaycan Başbakanı Asadov, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov'un da katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, aynı gün, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ile görüşecek, MÜSİAD Azerbaycan Şubesi Genel Kurulu'na hitap edecek ve Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Merkezi'ni ziyaret edecek.

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika
AK Partili Ensarioğlu, Bakan Fidan'ın Suriye sözlerini sert şekilde eleştirdi

"Ya görevi bırakır ya da görevden alınır"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babacan: Yurt dışında Türkiye'yi eleştirmek doğru değil

Babacan'dan Özel'in yurt dışında yaptığı konuşmaya tepki
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında boğazını keserek katletti

Kan donduran olay! Sokak ortasında boğazını kesti
Ela Rümeysa Cebeci olayında Fulya Öztürk de topa girdi

Ela Rümeysa Cebeci olayında Fulya Öztürk de topa girdi
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Babacan: Yurt dışında Türkiye'yi eleştirmek doğru değil

Babacan'dan Özel'in yurt dışında yaptığı konuşmaya tepki
Sadettin Saran'ın Çanakkale'deki villasının bekçisi gözaltına alındı

Soruşturmada çarpıcı gelişme! Saran'ın yakınındaki isim gözaltında
Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Papa II. John Paul'ün hediye ettiği Aziz Paul heykeli çalındı

Papa hediye etmişti! Çalındı
MasterChef Altın Kupa'da dengeler değişti! 2 isim birden veda etti

Altın Kupa'da dengeler değişti! 1 gecede 2 veda birden
Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Polisten kaçarken karşı yönden gelen araca çarptı
Tırla kafa kafaya çarpışan araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi

Kan donduran kare! Cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar
TBMM'de 'kriz' tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca dananın kuyruğu koptu

TBMM'de "kriz" tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca olanlar oldu
Almanya'nın Fürth kentinde yaşayan 36 yaşındaki kadın, tren altında kalarak hayatını kaybetti

Almanya'da bir Türk, trenin altında kalarak hayatını kaybetti
title