Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile Görüştü
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleleri ele aldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.