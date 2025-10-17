Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begaj ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj tarafından kabul edildi.

Yılmaz, NSosyal hesabından, Arnavutluk Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde gerçekleşen kabule ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Arnavutluk Cumhurbaşkanı Sayın Bajram Begaj ile ülkelerimiz arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkileri, bölgesel gelişmeleri ve işbirliği alanlarını değerlendirdiğimiz verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Arnavutluk ile son yıllarda artan karşılıklı ziyaretlerle ivme kazanan ilişkilerimizi; ticaret, yatırım, savunma, ulaştırma ve bölgesel işbirliği alanlarında daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. Stratejik ortağımız, dost ve kardeş Arnavutluk'a desteğimizi daima sürdürerek, dayanışmamızı her alanda derinleştirmeye devam edeceğiz. Nazik ev sahipliği ve samimi misafirperverlikleri için Cumhurbaşkanı Sayın Bajram Begaj'a şükranlarımı sunuyorum."