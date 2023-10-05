Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AK Parti eski milletvekilinin cenazesine katıldı

ELAZIĞ - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 23. ve 26. dönem AK Parti Elazığ eski milletvekili Tahir Öztürk'ün cenazesine katıldı.

23. ve 26. Dönem AK Parti Elazığ eski Milletvekili Tahir Öztürk Ankara'da kalp krizi geçirdi. Bilkent Şehir Hastanesine kaldırılan ve tedavi altına alınan Tahir Öztürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öztürk'ün cenazesi bugün İzzetpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Vali Ömer Toraman, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, ailesi ve vatandaşlar katıldı.