Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Afganistan-Pakistan Ateşkesi Desteklenecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğu ile Pakistan ve Afganistan arasında ateşkes ilan edildiğini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Yılmaz, kalıcı barış ve istikrar için destekleyici görüşmelerin süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Afganistan ile Pakistan arasında ateşkes ilan edilmesine ilişkin, "Desteklemeyi sürdüreceğimiz görüşmelerle ihtilafların giderilmesini, kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını diliyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ve Katar arabuluculuğu ile kardeş ülkeler Pakistan ve Afganistan arasında ateşkes sağlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Cevdet Yılmaz, "Desteklemeyi sürdüreceğimiz görüşmelerle ihtilafların giderilmesini, kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını diliyoruz. Sağlanacak huzur ortamı bölgesel refaha ve kalkınmaya da güç verecektir." ifadelerini kullandı.

