Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Büyümeye devam ederken enflasyonla mücadeleyi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gelecek dönemde büyümeye, istihdam üretmeye devam ederken enflasyonla da kararlı şekilde mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

Yılmaz, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen STK Temsilcileri ve Kanaat Önderleri Buluşması'nda, Türkiye'nin son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük atılımlar yaptığını söyledi.

Ülkenin, eğitim, altyapı, sanayi ve tarım gibi birçok alanda geliştiğini dile getiren Yılmaz, Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı'nda da gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini anlattı.

Yılmaz, yapılan yatırımlardan daha fazlasının gelecek dönemlerde gerçekleştirileceğini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı'mız konuşmalarında hep yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı vurguluyor, 'Ülkemizi bunlarla büyüteceğiz' diyor. Bu 4 şeyi inşallah çoğaltmaya çalışacağız, enflasyonu, fırsatçılığı, dezenformasyonu ve belirsizlikleri de önümüzdeki süreçte azaltmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Siyaset anlayışlarının, millete hizmet etmek olduğunu aktaran Yılmaz, her mezhep ve kesimden insana eşit yaklaştıklarını, hiçbir ayrımcılık gözetmeden 81 kente eşit hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

"Merkezi idare olarak güçlü şekilde yolumuza devam ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, milletin 14 ve 28 Mayıs 2023'teki seçimlerde verdiği destekle siyasi istikrarın ve güven ortamının pekiştiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Merkezi idare olarak güçlü şekilde yolumuza devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde bir taraftan büyümeye, istihdam üretmeye devam ederken bir taraftan da enflasyonla kararlı şekilde mücadelemizi inşallah sürdüreceğiz. Orada da aşama aşama bir başarıyı hep birlikte göreceksiniz. Özellikle bu yılın ortalarından itibaren buradaki politikalarımızın sonuçlarını daha net şekilde göreceksiniz Allah'ın izniyle."

Ekonomi, sosyal politikalar, dış ilişkiler ve terörle mücadele gibi her konuda güçlü politikalar hayata geçirdiklerinin altını çizen Yılmaz, halkın huzur, güven ve istikrar içinde gelecek inşa etmesi için gayret ettiklerini dile getirdi.

Yılmaz, önceki seçimler gibi 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin de demokratik olgunluk içerisinde gerçekleştirileceğini belirterek, "Adana'mızda da inanıyoruz ki tarihi bir seçim olacak. Adana'da yerel yönetimler anlamında bir milat olacak inşallah. Buna yaklaşıyoruz. Adana'ya geldiğim andan itibaren bunu hissediyorum. Adana değişim istiyor, 'yeter artık' diyor." ifadelerini kullandı.

"Eser ve hizmet siyaseti yapan bir partiyiz, ittifakız"

Yerel seçimin ardından Adana'da yeni bir dönemin başlayacağını söyleyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"İlçe belediye başkanlarımızla, büyükşehrimizle, merkezi idareyle Adana'nın yıllar yılı beklemiş olan sorunlarını birer birer çözme gayreti içinde olacağız. Bizim anlayışımız bu. Biz, eser ve hizmet siyaseti yapan bir partiyiz, ittifakız. Laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyan bir anlayışı temsil ediyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde inşallah Adana'mız, bu bereketli topraklar, eşsiz coğrafya, çok önemli mirasa sahip bölgemiz, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında Türkiye'nin öncü illerinden, yerel yönetimlerinden biri olacak Allah'ın izniyle. Bu anlayışla yolumuza, Adana'mızı büyütmeye devam ediyoruz."

Kente 21 yılda yapılan yatırımlar ile gerçekleştirilmesi planlanan projeleri anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu bölge için çok daha geniş bir ufka sahibiz. Orta Anadolu ile Akdeniz'i çeşitli ulaşım sistemleriyle entegre edip hem Orta Anadolu'nun hem de Akdeniz'in potansiyelini bir sinerjiyle daha üst noktalara taşıyacağız inşallah. Demir ve kara yollarıyla, çeşitli bağlantılarla bu entegrasyonu güçlendireceğiz. Bunu da Türkiye'nin rekabet gücünü artırıcı bir anlayış içinde hayata geçireceğiz."

Programda Dünya Türkmenler Birliği Genel Başkanı İsmail Demirdüzen, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a Yörük kefiyesi ile porselen hediye etti.