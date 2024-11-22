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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AB Delegasyonu Başkanı ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AB Delegasyonu Başkanı ile Görüştü
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ile Türkiye-AB ilişkileri ve global meseleler üzerine bir görüşme gerçekleştirdi. Yılmaz, Türkiye'nin AB üyelik sürecinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, bölgesel ve küresel meselelerin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ve Türkiye'nin AB'ye üyelik perspektifi ele alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından, görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bölgesel krizlerin ve küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde, Türkiye ve AB'nin güvenlik, göç yönetimi, ekonomi ve iklim değişikliği gibi alanlarda daha güçlü işbirliği geliştirmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye-AB ilişkilerinin canlandırılması ve yeni alanlara genişletilmesi için üyelik sürecimizin net şekilde desteklenmesi, Gümrük Birliğinin modernizasyonu, vize serbestisi ve yapısal diyalog mekanizmalarının devreye alınması şarttır. Türkiye'nin üyeliği, sadece Türkiye ve AB için değil, bölgemiz, uluslararası sistem ve küresel barış için de önemli faydalar sağlayacak, AB'nin küresel etkisini de artıracaktır. Sayın Büyükelçi'ye ziyaretleri için teşekkür ediyor, işbirliğimizin artarak devamını temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika
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