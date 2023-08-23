Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "12'inci beş yıllık kalkınma planımızı Meclisimize arz edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ekim ayında da yine çok önemli bir politika dokümanımız var. 12'inci beş yıllık kalkınma planımızı Meclisimize arz edeceğiz. ve bütün bunlar çerçevesinde de bütçe sürecini 2024 yılı bütçesini Meclisimize takdim edeceğiz, arz edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yılmaz, TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar ile tarım alanında genel meseleleri konuştuklarını belirterek, "Her bölgeden gelen temsilcimiz de kendi bölgesiyle ilgili meseleleri aktardı. Bunları bir rapor olarak da aldık. Tabii ikiye ayırmak lazım konuları; bir güncel konular var, bir de orta vadeli daha yapısal hususlar var. Özellikle bu aralar biliyorsunuz Orta Vadeli Program'la ilgili istişare sürecini devam ettiriyoruz. Hemen hemen bütün kesimlerle istişarelerimiz oluyor. Tarım sektörüyle ilgili olarak da bugün burada önemli bir toplantı yaptık. Ayrıca daha geniş farklı meslek kuruluşlarından, birliklerden arkadaşlarımızın da katılacağı, Tarım Bakanımızla birlikte organize edeceğimiz bir istişare toplantımız daha olacak. O da ay sonuna doğru gerçekleşecek. Böylece gelen öncelikleri, fikirleri Orta Vadeli Programımıza yansıtma imkanımız olacak" diye konuştu.

"Tarım stratejik bir sektördür"

Yılmaz, tarım ve gıdanın Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında daha da önemli olduğunu tüm dünyanın gördüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

"Ben geçmişte Kalkınma Bakanıyken de hep söylerdim, tarım stratejik bir sektördür. Tarım sektörü hiçbir zaman modası geçmeyecek bir sektördür. Tarım ve gıda konularında ülkelerin mutlaka çok iyi planlama yapması gerekiyor. Bu konuları yukarıda etraflıca tartıştık. Özellikle üretim planlaması hem kendi ihtiyaçlarımızı karşılamaya dönük hem de dış dünyayla ticaretimizde üretim planlamasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha yukarıda görmüş olduk. Ölçek meseleleri yine gündeme geldi. Maalesef bizim tarım sektöründe yeterli büyüklüğe, arazi büyüklüğüne sahip olmadığımızı biliyoruz. Miras yoluyla başka şekillerde parçalanan araziler verimliliği de düşürüyor. Bu noktada miras hukukunda yapılan değişikliklerin önemini bir kez daha hatırlattı başkanımız."

"Kamu yatırımları içinde sulamaya giderek daha fazla ağırlık vermeye çalışıyoruz"

Toplulaştırma çalışmasının son derece önemli olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bunları tartıştık. Sulama yine gündeme gelen önemli diğer bir başlık oldu. Tarımdaki verimliliğin artırılmasında, sulama konusunun ne kadar kıymetli olduğunu, bu çerçevede Devlet Su İşlerinin yatırımlarının öneminin altı çizildi. Farklı bölgelerden arkadaşlarımız özellikle öncelikli olan sulama konularını da gündeme getirmiş oldular. O konularla ilgili olarak da şunu ifade edebiliriz. Sulama gerçekten çok kıymetli. Toplam kamu yatırımları içinde sulamaya giderek daha fazla ağırlık vermeye çalışıyoruz. Ancak sulama projelerinin içinde de daha kısa sürede bitip üretim sağlayacak olan projeler yine önceliklendirilecek. Onlardan elde ettiğimiz gelirlerle de yeni sulama projelerini destekleme imkanımız olacak. Bu kapsamda GAP, DAP, GOP gibi projelerin de yine önem ve öncelik taşıdığı ifade edildi" dedi.

"Tarımda örgütlenme konuları da yine çok kıymetli"

Tarımla ilgili çiftçilere çok destek verildiğini belirten Yılmaz, "Farklı başlıklar altında destekler var. Tarım Bakanlığımız bu konuları daha sistematik bir hale nasıl getiririz diye çalışmalar sürdürüyor. Önümüzdeki toplantıda da bunlarla ilgili yine başkanlarımızla birlikte değerlendirmeler yapacağız. Prensibimiz şu; hükümet ve üretici birlikte bu işleri ele alacak, tasarlayacak, etkilerini de birlikte görüp tedbir alacak. Burada etki değerlendirme çalışmaları çok kıymetli. İyi niyetle yapılan bazı destekler bazen yan etkiler oluşturabiliyor. Hiç başlangıçta tahmin edemediğiniz yan etkiler oluşturabiliyor. İşte bu yan etkileri de gideren, amaca hizmet eden destekler. Bir taraftan da bunları biraz daha toplulaştırarak, sadeleştirerek, idari yükleri de azaltarak verilecek desteklerin anlamlı, önemli olduğunu ifade etmek isterim. Tarımda örgütlenme konuları da yine çok kıymetli. Bu çerçevede de yine odalarımızın işlevleri daha etkili bir şekilde görevlerini yerine getirmeleri konularını da ele aldık" ifadelerini kullandı.

"Eylül ayında inşallah Orta Vadeli Programımızı toplumla paylaşmış olacağız"

Bir taraftan e-Devlet üzerinden çiftçilerin bürokrasisini azaltıcı çalışmalar yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Çiftçilerimizle bu alandaki örgütlenmeler arasındaki bağı da tabii ki koruyarak bunları gerçekleştirmemizin önemi belirtildi. Çok faydalı bir toplantı olduğunu ifade edebilirim. Bütün bu çalışmaların sonuçlarını orta vadeli programımıza genel çerçevede yansıtacağız. Eylül ayında inşallah Orta Vadeli Programımızı toplumla paylaşmış olacağız. Ardından ekim ayında da yine çok önemli bir politika dokümanımız. 12'nci beş yıllık kalkınma planımızı Meclisimize arz edeceğiz ve bütün bunlar çerçevesinde de bütçe sürecini, 2024 yılı bütçesini Meclisimize takdim edeceğiz, arz edeceğiz" diye konuştu.

"Tarım kesimimizle diyalog içinde politikalarımızı şekillendirmeye ve uygulamaya devam edeceğiz"

Yapılacak çalışmaların faydalı olacağını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Biz de buradaki tartışmalardan ve bize verilen belgelerden azami derecede istifade etme gayreti içinde olacağız. Tabii ki her şeyi bir anda yapmak mümkün değil. Belli bir süreç içinde, aşama aşama buradaki önerileri hayata geçireceğiz. Burada en kritik olan husus şu; kamu ve üretici, kamu ve ilgili taraflar sürekli bir diyalog içinde olmalı. Hangi adımı atıyorsak atalım ilgili taraflarla istişare içinde olduğumuzda hem hata marjını düşürüyoruz hem de sahiplenmeyi arttırmış oluyoruz. Biz de bu anlayış içinde tarım kesimimizle diyalog içinde politikalarımızı şekillendirmeye ve uygulamaya devam edeceğiz diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA