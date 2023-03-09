Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak açıklanan İmamoğlu ve Yavaş görevini bırakacak mı? Kılıçdaroğlu yanıtladı

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanması konusundaki soruya yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Seçimden sonra cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacakları tarihe kadar belediye başkanlıklarından ayrılmaları gerekmiyor. Böyle bir hukuki zorunluluk yok. Bu nedenle seçime kadar kampanya boyunca da birlikte çalışacağız. Hiçbir sorun yok" dedi.

6'lı Masa'nın imzaladığı ortak mutabakat metninin 12. maddesinde "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlere Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır" ifadeleri yer aldı.

GÖREVLERİNİ BIRAKIP BIRAKMAYACAKLARI MERAK KONUSU OLDU

Mutabakat metninde de yer alan madde sonrasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın görevlerini bırakıp bırakmayacakları ise merak konusu oldu.

KILIÇDAROĞLU: İMAMOĞLU DA YAVAŞ DA ÇOK DEĞERLİ İKİ ARKADAŞIMIZ

Gazeteci Fikret Bila'ya konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanması konusundaki soruya şu yanıtı verdi; "Sayın İmamoğlu da Sayın Yavaş da çok değerli iki arkadaşımız. Çok başarılı iki belediye başkanımız. Sadece belediye başkanı oldukları illerde değil Türkiye'nin neresinde bir sorun olsa hemen o sorunu da çözmek üzere yardıma koşan iki belediye başkanımız.

"BELEDİYE BAŞKANLIKLARINDAN AYRILMALARI GEREKMİYOR"

Seçimden sonra cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacakları tarihe kadar belediye başkanlıklarından ayrılmaları gerekmiyor. Böyle bir hukuki zorunluluk yok. Bu nedenle seçime kadar kampanya boyunca da birlikte çalışacağız. Hiçbir sorun yok."