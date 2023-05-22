Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Yunus Emre Termik Santrali'nin, Türkiye'nin enerji üretimine katkısı olacak'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yunus Emre Termik Santrali ziyareti öncesi Ankara'nın Beypazarı ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Hizmete sokulan termik santralin çevre ilçelere de istihdam sağlayacağını belirten Oktay, " Türkiye'nin enerji üretimine katkısı olacak. Herkesin kazandığı bir çözüm oldu hamdolsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki Yunus Emre Termik Santrali'ni ziyareti öncesi Ankara Beypazarı'nda bir kıraathanede vatandaşlarla bir araya geldi. Oktay, burada yaptığı açıklamada termik santralin üretime başlayacağı müjdesini vererek istihdam, personel ve üretim sorunlarının çözüldüğünü bildirdi.

Termik santralin Beypazarı, Nallıhan ve Ayaş bölgesine önemli bir katkı sağlayacağını kaydeden Oktay, "Birazdan Mihalıççık'a geçeceğiz. Sizlerin dile getirdiği bir sorun vardı Adularya ile alakalı oradaki termik santralle ilgili. Sorunlar işten çıkarmalar vardı veya ücretsiz izinde olanlar vardı. Üretimle alakalı bazı sıkıntılar vardı, hamdolsun hepsi çözüldü. Enerji Bakanımızla orada buluşacağız. Özetle sorunları çözmüş olduk, üretime başlayacak.

Önceden ücretler verilmişti o kısmı çözmüştük. Hem tekrar işe başlamaları hem de üretime başlamaları yeniden istihdam boyutu onları çözmüş olacağız. Beypazarı, Nallıhan, Ayaş bölgesine katkısı olacak. Santral yerli kömürü de kullandığı için oradan da katkısı olacak bölgeye. Türkiye'nin de enerji üretimine katkısı olacak. Herkesin kazandığı bir çözüm oldu hamdolsun" dedi.

"İkinci turda milliyetçi oldular"

Oktay,28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turuna ilişkin, "28 Mayıs daha da güzel olacak. Biz net duruşu Beypazarı'nda gördük. Kılıçdaroğlu'nun ne yaptığını takip ediyorsunuz, mevsimlik. Birinci turda PKK, FETÖ ile dans edip ikinci turda milliyetçi oldular. İmam mı olurlar? Hamdolsun milletimiz net görüyor. Depremzede olayını hep beraber yaşadık. Allah korusun. Samimiyet bu kadar. Biz dik dururuz, tehditlere de boyun eğmeyiz" ifadelerini kullandı.

Beypazarlı vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Oktay, Defne Hastanesi'nin hizmete başladığını hatırlatarak dış basın manşetlerine, "Defne'yi gördünüz değil mi? Yüzde 90 Kılıçdaroğlu'nda. Biz ilk hastaneyi oraya yaptık. Şuna oy verdi, buna oy verdi fark etmez ki biz CHP gibi yapmayız. Erdoğan kazandı mı Türkiye kazanır. Dışarıdan konuşanlara güzel oldu. Türkiye'ye manşet atanlara manşeti tersinden attırdınız. Şimdi Türkiye'ye yaklaşmaya başladılar. Bunu yapan sizlersiniz" dedi. - ANKARA

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