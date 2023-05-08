Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yenimahalle'de vatandaşlara hitap etti Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Siz çatlasanız da patlasanız da isteseniz de istemeseniz de terörün de kökünü kazıyacağız, Kızılelma'nın da milli muharip uçağımızın da Gabar'daki petrolün de ötesine geçeceğiz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Siz çatlasanız da patlasanız da isteseniz de istemeseniz de terörün de kökünü kazıyacağız, Kızılelma'nın da milli muharip uçağımızın da Gabar'daki petrolün de ötesine geçeceğiz." dedi.

Oktay, Yenimahalle'de esnaf ziyaretlerinde bulundu ve Karşıyaka İş Merkezi önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.

Muhalefetin milletle gönül bağı kuramadığını belirten Oktay, "Çünkü dışarıdan besleniyorlar, Yenimahalle'den değil, dışarıdan talimat alıyorlar, Yenimahalle'den değil." dedi.

Oktay, Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada söz sahibi ülke yapma niyetiyle yola çıktılarını ifade ederek "Dünyanın neresinde ne olursa olsun, sevsinler veya sevmesinler, birlikte olmak istesinler veya istemesinler, başları dara düştüğünde Türkiye'ye yöneliyorlar mı? Recep Tayyip Erdoğan'a bakıyorlar mı? İşte bugünden sonra daha da çok bakacaklar. İstedikleri kadar manşet attırsınlar. Sizler bizimle olduğunuz sürece bizim sırtımızı dünyada hiç kimse yere getiremez." diye konuştu.

Altılı Masa'nın "ağababa"larının "Sizin ne işiniz var Kızılelma'yla, Kaan'la, Hürkuş'la, İHA ve SİHA ile? Siz niye terörle mücadele edersiniz. Niye bu terörü bitirmeye çalışırsınız da bitirdiğiniz yerden petrol çıkartmaya başlarsınız?" dediğini kaydeden Oktay, "Siz çatlasanız da patlasanız da isteseniz de istemeseniz de terörün de kökünü kazıyacağız, Kızılelma'nın da milli muharip uçağımızın da Gabar'daki petrolün de ötesine geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Oktay, muhalefetin kendine de millete de inanmadığını söyleyerek şunları kaydetti:

"Yenimahalle'den Kılıçdaroğlu'na bir müjde verelim. Doğal gazı çıkardığımızda ne dediler 'Yok canım' dediler. Çıkardık kardeşim yanıyor... 'Hadi canım ateş yakmışsınız' dediler. Kardeşim 170 kilometre getirdik. 'Hadi canım' filan... Artık evlere getirdik mi? Buradan Kılıçdaroğlu'na hangi müjdeyi verelim? Kılıçdaroğlu'nun evine de bu bedava gitsin. Kılıçdaroğlu da ödemesin bu faturayı. Zaten bazen ödeyemiyor ya. Ödeyemiyor ondan sonra da şikayet ediyor; 'Ben faturayı ödeyemedim niye bu elektrik kesildi' diyor."

Doğal gazdan elde edilen gelirinin bir kısmını kadınlara, gençlere ve aileye ayırdıklarını belirten Oktay, kuracakları "Gençlik ve Aile Bankası"yla evlenmek isteyen gençlere iki yıl ödemesiz ve faizsiz 48 ay vadeyle 150 bin lira kredi vereceklerini, ev kadınlarının ise emekli olmaları için prim giderlerinin üçte birini karşılayacaklarını söyledi.

Oktay, Türkiye'ye kazandırdıkları her bir eserin millete kazanç olarak döneceğini ifade ederek "100 milyar dolar dışarıya gitmeyecek burada kalacak." dedi.