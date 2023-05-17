Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Charlie Hebdo tepkisi

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay ile Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa'da yayımlanan Charlie Hebdo dergisindeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karikatürüne tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İfade özgürlüğü kisvesi altında Charlie Hebdo'nun Sayın Cumhurbaşkanı'mızı ve Türk milletinin iradesini hedef almasını şiddetle kınıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 14 Mayıs'ta elde ettiği başarının kimleri, nerede, nasıl rahatsız ettiğini milletimiz de biz de görüyoruz. Bu zihniyete gereken cevabı, aziz milletimiz 28 Mayıs'ta bir kez daha net bir şekilde verecektir" dedi.

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