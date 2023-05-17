Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Charlie Hebdo tepkisi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa'da yayımlanan Charlie Hebdo dergisindeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karikatürüne tepki gösterdi.
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay ile Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa'da yayımlanan Charlie Hebdo dergisindeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karikatürüne tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İfade özgürlüğü kisvesi altında Charlie Hebdo'nun Sayın Cumhurbaşkanı'mızı ve Türk milletinin iradesini hedef almasını şiddetle kınıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 14 Mayıs'ta elde ettiği başarının kimleri, nerede, nasıl rahatsız ettiğini milletimiz de biz de görüyoruz. Bu zihniyete gereken cevabı, aziz milletimiz 28 Mayıs'ta bir kez daha net bir şekilde verecektir" dedi.ÇELİK: NEFRET SUÇLARI BÜLTENİDİRAK Parti'li Çelik ise "Charlie Hebdo adlı dergi,, bir nefret suçları bültenidir. Bütün bu nefret odaklarının Cumhurbaşkanı'mızı hedef alması, sahip oldukları faşist zihniyetin ürünüdür. Milletimiz hepsine demokrasi dersi vermeye devam ediyor. Milletimiz, demokratik değerlere bağlılığını bir kere daha tüm dünyaya gösterdi. Cumhurbaşkanı'mız defalarca seçim kazanan bir lider olarak, demokratik iradeye saygısını her vesileyle ortaya koymuştur. Avrupa'nın faşistlerini kendi nefretlerine terk ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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