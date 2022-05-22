Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı - Haberler

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı

AA - Mehmet Tosun - Politika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde şampiyon olan VakıfBank Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde şampiyon olan VakıfBank Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 5'inci kez Avrupa Şampiyonu olarak Türkiye'yi gururlandıran kadın voleybol takımını gönülden kutladığını belirtti.

AA / Mehmet Tosun - Politika

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