Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı - Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde şampiyon olan VakıfBank Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 5'inci kez Avrupa Şampiyonu olarak Türkiye'yi gururlandıran kadın voleybol takımını gönülden kutladığını belirtti.