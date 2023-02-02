Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye'yi emir alan hale getirmek istiyorlar

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti iktidarlarında 20 yıldır asırlık sorunların çözüme kavuşturulmasının yanı sıra gelişmiş ülkelerin bile imrenerek baktığı ve örnek aldığı bir sıçrama zemini oluşturulduğunu belirterek, "6+1'lik kaybedenler kulübü ise şimdi tüm bu kazanımları,...

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti iktidarlarında 20 yıldır asırlık sorunların çözüme kavuşturulmasının yanı sıra gelişmiş ülkelerin bile imrenerek baktığı ve örnek aldığı bir sıçrama zemini oluşturulduğunu belirterek, "6+1'lik kaybedenler kulübü ise şimdi tüm bu kazanımları, başarıları, gelecek vizyonumuzu heba etmenin peşine düşmüş. Türkiye'yi emir alan hale getirmek istiyorlar. Kendileri emir almaya alışmış olabilir, milletimiz hiç kimseden emir almaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Samsun'da Çarşamba Havalimanı'nda protokol tarafından karşılandı. Oktay, Samsun Valiliğini ziyaret ederek Şeref Defterini imzaladı. Vali Zülkif Dağlı'dan şehre dair brifing alan Fuat Oktay, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ziyaret etti.

Yerli ve milli siyaset bloğu Cumhur İttifakı'nın 81 milyonun 'Kızılelma'sına, Türkiye Yüzyılı'na sağlam şekilde ilerlediğini dile getiren Fuat Oktay, "Türk lirasından 6 sıfırı attığımız gibi milletimiz de 14 Mayıs'ta, 6 sıfırı masasıyla birlikte atacak. Biz durmak yok yola devam demişiz, yürüyoruz. 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkan ruhu biz taşıyoruz! Yerelden kalkınmada; 81 ilimizde çağın ihtiyaçlarına cevap verecek altyapıyı yine biz yükselteceğiz. Milli geliri, büyüme oranları ve üretim gücüyle ekonomide güven ve istikrarı güçlendirecek olan da yine biziz. Uluslararası dengeler ne olursa olsun ilkeli ve vicdani duruşumuzu biz sürdüreceğiz. Yeşil dönüşümle çevre dostu yarınları biz inşa edeceğiz. Milletimizin işini, aşını, emeğini koruyan yüksek istihdam oranlarını yine biz yükseltecek, Türkiye Yüzyılı'nda da fark atacağız. Muhalefetin safsatalarına verilecek en etkili cevap sahada verdiğimiz cevaptır. Seçime her gün sahada, milletimizle iç içe hazırlanacak, milli iradeye sandıkta sahip çıkacak ve milletimizin teveccühüyle yolumuza devam edeceğiz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkarak her bir vatandaşımızın gönlünü kazanmak için gece-gündüz çalışacağız" dedi.