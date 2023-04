Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Terör örgütü PKK'nın elebaşları alenen bunlara destek istiyor'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Gözlerini öyle bir hırs bürümüş durumda ki, terör örgütlerinden tefecilere herkese mavi boncuk dağıtıyorlar. Artık HDP üzerinden ne söz verdilerse, bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşları alenen bunlara destek istiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara- Yozgat- Sivas Yüksek Hızlı Tren ( YHT) hattının açılışında konuştu. Konuşmasının başında Sivaslı vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Hepimiz biliyoruz Recep Tayyip Erdoğan Milletine sevdalı, Sivas'ına sevdalı Sayın Cumhurbaşkanımızın, Yiğidolara, Sivas'a en kalbi selamlarını getirdim. Biliyorum, hepiniz Cumhurbaşkanımızı bekliyordunuz. Recep Tayyip Erdoğan'ın hepinizin gönlünde ayrı bir yeri var. Cumhurbaşkanımız gece uyku bilmez, gündüz yorulmak bilmez

Çünkü aşk ile çalışıyor, sevda ile çalışıyor. Yarın daha dinamik, daha coşkulu çalışabilmek için; bıkmadan usanmadan, yorulmadan çok sevdiği milletine hizmetkar olabilmek için bugün küçük bir ara vermesi gerekti" dedi.

"Mayıs ayı sonuna kadar her hangi bir ücret alınmayacaktır"

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattını, bugün resmen hizmete açtıklarını ifade eden Oktay, "Ankara'dan trene bindik. Önce Kırıkkale istasyonunda, oradaki vatandaşlarımızla bu sevinci paylaştık. Ardından Yozgat'a geldik, oradaki kardeşlerimizle bu mutluluğu yaşadık. Şimdi de Sivas'ta sizlerle kucaklaşıyoruz. İşte şimdi, bir bayram ertesi, hızlı tren hattımızı kullanarak sizlerin huzuruna geldik. Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattının ülkemize, Sivas'ımıza ve tüm şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Biraz önce Sayın Cumhurbaşkanımızda sosyal medyadan duyurdular. Bu müjdeyi Sivas'ta, sizlerle tekrar paylaşmak isterim. Ankara - Kırıkkale - Yozgat - Sivas Hızlı Tren hattı gidiş ve dönüşünden Mayıs ayı sonuna kadar her hangi bir ücret alınmayacaktır. Cumhurbaşkanımızın hediyesi" ifadelerini kullandı.

"Tabii biz bu CHP trenine takılıp giden kafayı ciddiye almıyoruz"

405 kilometrelik bu hat sayesinde Sivas'tan Ankara'ya 2 saatte, İstanbul'a 6 saatte gidilebileceğini söyleyen Oktay, bu hattın Sivas'ta bitmeyeceğini, hattın buradan Erzincan'a, Erzurum'a, Kars'a kadar uzanacağını aktardı. Sivas'ın bu büyük raylı sistem devriminin tam merkezinde yer alan bir şehir olduğunu dile getiren Oktay, "Gerçi bu şehrin belediye başkanlığını ve milletvekilliğini de yapmış birileri çıkmış; Sivas'ın hızlı trene ihtiyacı olmadığını, hatta bu yatırımın şehre zarar vereceğini iddia etmişti. İşte hızlı tren hattımızı açıyoruz. Bakalım Sivas'a fayda mı sağlayacak, zarar mı verecek, hep birlikte göreceğiz. Tabii biz bu CHP trenine takılıp giden kafayı ciddiye almıyoruz. Sivas'tan çıkıp da Sivas'a ihanet edenleri sizlerin takdirine bırakıyoruz" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sivas'a son gelişinde, milli yük vagonlarının üretildiği şehirdeki demiryolu makinalarının fabrikasını büyüteceğinin sözünü verdiğini hatırlatan Oktay, "Şimdi bir adım daha atıyor, demiryolu araçlarının en önemli parçalarından BOJİ üretim fabrikasını da Sivas'ta hizmete açıyoruz. Milli mücadelenin sembol şehri Sivas'a hizmetlerimiz bunlardan ibaret değildir" dedi.

"Ev hanımlarımızı, primlerinin üçte birini buradan ödemek suretiyle emekli ederek, kendi gelirlerine kavuşturacağız"

Sivas'a Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde son 21 yılda 90 milyar lira tutarında kamu yatırımı yapıldığını ifade eden Oktay, sadece demiryollarının değil, karayollarının da kavşak noktası Sivas'ı; tarımıyla, sanayisiyle, ticaretiyle, turizmiyle, eğitimiyle, sağlığıyla, alt ve üst yapısıyla geliştirmek için çalıştıklarını söyledi. Sivas'ın kalan ilçelerini de en kısa sürede doğalgaza kavuşturacaklarını açıklayan Oktay şunları söyledi:

"Kendi gazımızın devreye girmesiyle, bu konuda elimiz daha da rahatladı. Yerli gazımızın sevincini milletimizle paylaşmak için ilk ay, ısınma dahil konutlardaki tüm doğalgaz faturalarını ücretsiz yaptık. Hatta bununla da kalmadık, kaynağı kendi doğalgaz ve petrol gelirlerimiz olan bir Aile ve Gençlik Bankası kurma kararı aldık. Bu banka aile kurumunun güçlendirilmesi ve gençlerimizin desteklenmesiyle ilgili çalışmalarımızın finansmanını karşılayacak.

Mesela, ev hanımlarımızı, primlerinin üçte birini buradan ödemek suretiyle emekli ederek, kendi gelirlerine kavuşturacağız. Gençlerimizin eğitimden istihdama, kendi işini kurmadan evliliğe her adımlarında hibe ve kredi destekleriyle yanlarında olacağız."

"Yakında yeni müjdelerle bu oranı daha da artıracağız"

Gençlerin evlenmek istediklerinde 2 yılı ödemesiz 48 ay vadeli faizsiz 150 bin lira kredi kullanabileceğini ifade eden Oktay, "Kendi işini kurmak, özellikle tarım alanında yatırım yapmak isteyen gençlerimiz, bir kısmı hibe, bir kısmı uygun şartlı kaynağı yanlarında bulacak. Tarımda 4 büyük girdiyle ilgili sıkıntıyı çözerek, üretimi ve geliri daha da artıracağız. Petrol üretimimizi şimdilik iki katına çıkartıyoruz. Yakında yeni müjdelerle bu oranı daha da artıracağız. Bu sayede mazot fiyatlarını dilediğimiz seviyede belirleme imkanına kavuşacağız. Türkiye Yüzyılının üretimin yüzyılı olacağını söylerken, işte bu gücümüze güveniyoruz" dedi.

"Bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşları alenen bunlara destek istiyor"

Eser ve hizmet siyasetinin devam etmesi için 14 Mayıs'ın çok önemli olduğunu kaydeden Oktay, "Ramazan Bayramı'nı geride bıraktık, Kurban Bayramı'na hazırlanıyoruz. Bunun için istismar etmedik değer, kullanmadık araç, yapmadık vaat bırakmıyorlar. Tek bir ortak noktaları var, o da bize olan düşmanlıkları Daha doğrusu düşmanlıkları bize değil de, bizim temsil ettiğimiz yerli, milli, manevi tüm değerlerimize. Gözlerini öyle bir hırs bürümüş durumda ki, terör örgütlerinden tefecilere herkese mavi boncuk dağıtıyorlar. Artık HDP üzerinden ne söz verdilerse, bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşları alenen bunlara destek istiyor. Artık Amerika'daki benzinlikte, hamburgercide kime ne söz verdilerse, FETÖ ihanet çetesinin yurt dışı ve yurt içindeki tüm mensupları bunların davulunu çalıyor. Artık Londra'daki tefecilere ne söz verdilerse, küresel medya ve sosyal medya mecraları tüm algoritmalarını bunlara göre ayarlıyor. Masanın etrafındaki partilerin tabanları da, kendi değerlerini, kendi geçmişlerini, bugüne kadar savundukları her şeyi inkar eden bu tuhaf pazarlıkları şaşkınlıkla izliyor. Hele bunlardan bazıları var ki, ömürleri boyunca biriktirdiklerini, bir kalemde kumar masasına meze etmekten çekinmiyorlar" diye konuştu.

Siyasetin herkesin kendi özgür iradesiyle yaptığı bir iş olduğuna vurgu yapan Oktay, "Ama, bazı insanların geçmişte bulundukları yerlerin hürmetine, şu anda kendilerini düşürdükleri içler acısı duruma üzülmeden edemiyoruz. Hepsine de Allah selamet versin diyoruz. Cumhur İttifakı olarak biz, ülkemizin birliği, beraberliği, milletimizin kardeşliği için "Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi" diyerek, hedeflerimize doğru ilerliyoruz" dedi.

"Ağzından bir 'Hayırlı olsun' sözü dökülmeyen tek muhalefet bizde"

"Kürt diyerek, Alevi diyerek, Sünni diyerek milletimizin arasına fitne sokmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullanan Oktay, "Bunun yerine sapkın akımları bünyelerinde toplayarak aile yapımızı yıkmaya çalışıyorlar. Bunun yerine yatırımcıları tehdit ederek, yapılan eserleri hiçe sayarak, verilen emekleri çiğneyerek ülkenin kazanımlarını değersizleştirmeye çalışıyorlar. Dünyada, kendi ülkesinin kazançları karşısında üzüntü duyan, ağzından bir 'Hayırlı olsun' sözü dökülmeyen tek muhalefet bizde. Sebebini anlayamadığımız bir kinle, hırsla, kibirle ülkede yapılan her şeyi yıkmaya kalkıyorlar. Hadi köprüleri, tünelleri, savunma sanayi ürünlerini yıkmaya çalışmalarını anladık da, ailemizden ne istiyorlar, çocuklarımızdan ne istiyorlar, onu bilmiyoruz. Evet, işte tüm bunlar için 14 Mayıs'ta tercihimizi doğrudan yana yapmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

"Hayat pahalılığının büyük bir sıkıntı olduğunu kabul ediyoruz"

Ülkeye kazandırdıkları her eserle, her hizmetle, her yatırımla elbette gurur duyduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Ama tüm bunları söylerken, insanımızın günlük hayatındaki sıkıntıları görmezden geliyor değiliz. Hayat pahalılığının büyük bir sıkıntı olduğunu kabul ediyoruz. Sebebi ne olursa olsun, enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek boynumuzun borcudur" dedi.

"Kılıçdaroğlu ve avanesi, ülkeye eser kazandırmayı, 7'li masada hayali koltuk dağıtmakla karıştırıyor"

"Birileri diyor ki, yol yenir mi, köprü yenir mi, Togg yenir mi, Anadolu gemisi yenir mi, İHA-SİHA yenir mi? Eğer birisi size, bunları yapmadan para vereceğini, her şeyinizi bedava hale getireceğinizi söylüyorsa, emin olun geleceğiniz büyük tehlike altındadır" diyen Oktay, "Kılıçdaroğlu ve avanesi, ülkeye eser kazandırmayı, 7'li masada hayali koltuk dağıtmakla karıştırıyor. Bunlar, millete hizmet etmeyi, 7'li masada tehditle, şantajla, ayak oyunuyla aday çıkarmakla karıştırıyor" açıklamasını yaptı.

Tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da katıldı. - SİVAS