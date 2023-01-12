Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'tan İsveç'te terör örgütü üyelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almasına tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsveç'te PKK terör örgütü üyelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alınmasına ilişkin, " İsveç'in NATO üyelik girişimleri kapsamında verdikleri sözleri tutmalarını, bu tür girişimlere müsamaha göstermemelerini bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsveç'te PKK terör örgütü üyelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Oktay, " İsveç'te hain terör örgütü üyeleri tarafından Türkiye'yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef halan gösteriyi lanetliyoruz. İsveç'in NATO üyelik girişimleri kapsamında verdikleri sözleri tutmalarını, bu tür girişimlere müsamaha göstermemelerini bekliyoruz. Bu yaşananlar, Türkiye'nin haklı endişelerini bir kez daha dünya kamuoyuna göstermiştir. Demokratik hukuk devletlerinin hiçbirinin bu tip hukuksuz gösterilere göz yumması beklenemez. İsveç makamlarının, kabul edilemez bu eylemleri gerçekleştiren terör grupları ve destekçileri hakkında yasal işlemleri derhal başlatmalarını bekliyoruz" açıklamasında bulundu. - ANKARA