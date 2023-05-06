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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, taç giyen İngiltere Kralı 3. Charles'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, taç giyen İngiltere Kralı 3. Charles'ı tebrik etti

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İngiltere'nin başkenti Londra'daki tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenen törenle taç giyen İngiltere Kralı 3. Charles'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İngiltere'nin başkenti Londra'daki tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenen törenle taç giyen İngiltere Kralı 3. Charles'ı tebrik etti.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşik Krallık Kralı 3. Charles'ın taç giyme törenine katıldık. Kral 3. Charles'a, Kraliyet ailesi, Birleşik Krallık halkı ve hükümetine tebriklerimi sunuyor, yeni dönemde Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin daha da güçleneceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika

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