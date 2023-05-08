Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, özel halk otobüsü ve minibüs şoförleri ile buluştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Biz savunma sanayinde olduğu gibi enerjide, petrolde, doğal gazda da aynı yerliliği sağlayacağız. İnşallah önümüzdeki çok kısa dönemde enerjide de bağımsızlığımızı ilan edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Biz savunma sanayinde olduğu gibi enerjide, petrolde, doğal gazda da aynı yerliliği sağlayacağız. İnşallah önümüzdeki çok kısa dönemde enerjide de bağımsızlığımızı ilan edeceğiz. Tüm çalışmalarımız bu yönde; 2030'lar, 40'lar bunun müjdecisi olacak inşallah." dedi.

Ankara'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Oktay, Altındağ Kültür Merkezi'nde özel halk otobüsü ve minibüs şoförleri ile bir araya geldi.

Burada konuşan Oktay, şoförlerin bir ülkenin nasıl yönetildiğini en iyi bilen meslek erbaplarından olduğunu belirterek, "Çünkü bir şehrin, bir ülkenin durumu en iyi yollardan, caddelerden, sokaklardan gözlemlenir." diye konuştu.

Bölünmüş, duble ve şehir içi yolların ne demek olduğunu en iyi şoförlerin bildiğini ifade eden Oktay, şöyle konuştu:

"Hani bir tane sivri akıllı çıkmış diyor ya, 'Yollar yenmez, köprüler yenmez, İHA'lar, SİHA'lar yenmez.' Bunlar yol nedir, köprü nedir, ne bilsinler. Bilmezler ki. Sen yolları, köprüleri, asfaltları, köprülü kavşakları, viyadükleri, tünelleri gel de burada şoför kardeşlerime sor. Yol nedir, bunların o medeniyeti anlamaları mümkün değil zaten. Öğrenecekler; yolun, köprünün, köprülü kavşağın ne olduğunu? Yoluyla yordamıyla benim şoför kardeşlerim sana anlatsınlar. Şu son 21 yılda ulaştırmada, Ankara'nın bölünmüş yol uzunluğuna 721 kilometre ilave ederek 1187 kilometreye çıkardığımızı gel sana anlatsınlar ey Kılıçdaroğlu ve avanesi. Bu bölünmüş yolların Ankara'mız için ne kadar önemli olduğunu benim şoför kardeşim bu yedili maşadan çok daha iyi bilir."

Oktay, Türkiye Yüzyılı'nın esnafın da yüzyılı olacağını, esnaf ve sanatkarların büyük firmalara iş yapmalarını kolaylaştıracaklarını dile getirerek, "Meslek kuruluşlarımızın kurumsal yapıyı, kurumsal ve finansal yapılarını güçlendirerek esnafımıza daha etkin hizmet vermelerini sağlayacağız. Esnaf ve sanatkarlarımızın kümelenmelerini ve kooperatifleşmelerini kolaylaştıracak adımları desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

"Şimdi de bütünüyle dışarıdan akıl ithal ediyorlar"

Türkiye'nin kendi doğal gazını ürettiğinde bunu mutfağa yansıttıklarını, kendi petrolünü ürettiğinde de bundan ilk şoförlerin faydalanacağını belirten Oktay, "Güya kafalarına göre de dalga geçiyorlar. Kim? Sayın Akşener. Ne diyor? 'Orada herhalde bana çukur kazıyorlardı da petrol buldular herhalde' diyor. 'Yarın Kılıçdaroğlu'na da çukur kazarken de Cudi'de bulurlar belki' diyor. Bu kadar mı sığ olur bir muhalefet, bu kadar mı liyakatsiz olur? Bu kadar mı tipsiz olur, bu kadar mı derinlik olmaz? Bunlar mı bu ülkeyi yönetecekler?" diye konuştu.

"Yedili masanın siyasetini dışarıdan ithal ettiğini, Türkiye'nin uçakları, gemileri, doğal gazı, petrolü, gıdasının da sürekli dışarıdan ithal edilmesinin istediğini" söyleyen Oktay, şunları kaydetti:

"Biz savunma sanayinde olduğu gibi enerjide, petrolde, doğal gazda da aynı yerliliği sağlayacağız. İnşallah önümüzdeki çok kısa dönemde enerjide de bağımsızlığımızı ilan edeceğiz. Tüm çalışmalarımız bu yönde; 2030'lar, 40'lar bunun müjdecisi olacak inşallah. Bugünden de başladık. Eskiden, 90'lı yıllarda, dışarıdan bakan ithal ettikleri gibi, şimdi de bütünüyle dışarıdan akıl ithal ediyorlar. Akıl yerli ve milli olmayınca, akıl tutulması yaşamaları çok normal değil mi? Akıl yerli ve milli olmayınca, siyasetleri de yerli ve milli olmuyor tabii. Güzel bir sözümüz var ya, 'El atına binen tez iner' diye. Başkasının aklıyla giden yarı yolda kalır. İşte bu yedili maşanın ithal aklı, sokma aklı da ancak yedi adım gider. O da giderse. Aklını dış mihraklara kiraya verenlere bu ülke emanet edilir mi? Aklını FETÖ'ye, Kandil'e kiralayanlara bu millet oy verir mi? Amerikan Başkanı çıkmış, 'Türkiye'de muhalefete destek olmalıyız, Doğu Akdeniz'deki petrol faaliyetleri için Erdoğan gitmeli' diyor. Yapma ya, başka bir arzun var mı onu da söyleseydin. Almanya sözcülük yapıyor, Fransa ardından koşuyor, manşet atıyorlar her gün. İngiliz, Fransız, Alman, Yunan basını çıkmış, ağız birliği ederek, 'Dünyanın en önemli seçimi Türkiye'deki seçimlerdir, Erdoğan gitmeli' diye ağız birliği yapıyorlar. Niye gitmeliymiş Tayyip Erdoğan? Bu ülkede kimlik siyasetini reddedip, hizmet siyasetini yürüttüğü için Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Lazıyla, Alevisi, Sünnisiyle, barış içinde bir Türkiye inşa ettiği için; İHA'ları, SİHA'ları üretip bu milleti Kızılelması, Kaan'ı ile namerde muhtaç olmaktan kurtardığı için mi?"

"İşte yedili maşanın hesap hatası burada"

Oktay, yurt dışındaki siyaset baronlarının talimatlarıyla Türkiye'ye boyun eğdirmek, Erdoğan'ı devirmek isteyenlerin hayal kurmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şöyle konuştu:

"Bu yedili maşa da işte bu ağababalarının talimatlarını yerine getirmek için kolları sıvamış durumda. Şimdi bu Kılıçdaroğlu güya hesap uzmanı ya, ABD desteğini, İngiliz desteğini, Alman, Fransız desteğini, Kandil desteğini, FETÖ desteğini, yandaş anket şirketlerinin desteğini, yedili maşa desteğini, alt alta koyup topluyor, 'Sana söz kazanacağız' diyor ağababalarına. Ancak, ben size bir şey söyleyeyim, Kemal Kılıçdaroğlu hesap uzmanı filan değil. Onu zaten yönettiği SGK'dan biliyorsunuz. Bu milleti hesaba katmayan herkes hesap hatası yapar. Bunu en başta Kılıçdaroğlu öğrensin. O da bu bakımdan olsa olsa hesap uzmanı değil, hesap hatası olur. Bu ülkede Amerikalıları, İngilizleri, Fransızları, Yunanları, Almanları oy kullanmayacak. Bu vatan toprağında, ay yıldızlı bayrak altında, aynı millet çatısı altında, ortak bir gelecek inşa etmek isteyen Türkler, Kürtler, Lazlar, Çerkezler, kısacası Türk milleti oy kullanacak. Bu ülkenin esnafı, çiftçisi, memuru, işçisi, gençleri, kadınları oy kullanacak, Amerikan anayasasına, Alman, Fransız anayasasına bağlı olanlar değil. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na bağlı olan vatandaşlarımız oy kullanacak. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesap hatası burada, işte yedili maşanın hesap hatası burada. Göreceksiniz, 14 Mayıs'ta milletin tokadı balyoz gibi inecek bunların yüzüne. Adeta bir Osmanlı tokadı yiyecekler. O yabancı gazete ve dergilerin manşetlerini de işte 14 Mayıs akşamı biz atacağız, biz."

Ankara'nın şoförlerinin kiminle yola çıkacağını, kiminle yola çıkmayacağını gayet iyi bildiğini ifade eden Oktay, "Kimin ekonomiyi yabancı tefecilere, üretimi dış mihraklara vereceğini, kimin yerli milli, tam bağımsız politika izleyeceğini Ankara biliyor, Ankaralı şoförler biliyor." dedi.