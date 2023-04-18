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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Nallıhan'da gençlerle sohbet etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Nallıhan'da gençlerle sohbet etti

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nallıhan'ın Çayırhan Mahallesi'nde gençlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nallıhan'ın Çayırhan Mahallesi'nde gençlerle bir araya gelerek sohbet etti.

14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Ankara'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Oktay, Nallıhan'da Nasuhpaşa Camii'ndeki teravih namazının ardından AK Parti Çayırhan Mahalle Başkanlığında gençlerle bir araya geldi.

Oktay, burada gençlerle bir süre sohbet etti.

Seçim Sonuçları

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika

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