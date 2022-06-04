Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi - Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
AA - Barış Gündoğan - Politika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarın yapılacak Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek tüm öğrencilere başarı diledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarın yapılacak Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek tüm öğrencilere başarı diledi.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, eğitim yaşamınızda yepyeni bir sayfayı açacak olan LGS'de hepinize başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.
AA / Barış Gündoğan - Politika