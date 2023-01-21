Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin veren İsveç'i kınadı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesini kınadı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesini kınadı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan provokasyonu lanetlediğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türkiye'yi ve tüm İslam alemini hedef alan bu suçlara izin vererek ortak olan İsveç makamlarını kınıyor, kabul edilemez bu hatadan bir an evvel dönmeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Politika