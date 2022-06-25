Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'deki orman yangınını söndürme çalışmalarına katılanlara teşekkür etti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılanlara teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılanlara teşekkür etti. Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KKTC'nin Mersinlik bölgesindeki orman yangınının dün gece yağan yağmurun da etkisiyle söndürüldüğünü hatırlattı. Oktay, "Kıbrıs Türkü kardeşlerimize büyük geçmiş olsun. Yangın söndürme çalışmalarına katılan herkese sergiledikleri insanüstü mücadeleden dolayı minnettarlığımı ifade ediyorum." ifadelerini kullandı. AA / Barış Gündoğan - Politika Politika Haberler

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