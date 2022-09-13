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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'de Ulusal Birlik Partisinin yeni genel başkanı Üstel'i kutladı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'de Ulusal Birlik Partisinin yeni genel başkanı Üstel'i kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisinin yeni genel başkanı ilan edilen Başbakan ve Girne Milletvekili Ünal Üstel'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisinin yeni genel başkanı ilan edilen Başbakan ve Girne Milletvekili Ünal Üstel'i tebrik etti.

Oktay, KKTC'de Ulusal Birlik Partisinin 13. Olağanüstü Kurultayı'nda tek aday olup, partisinin yeni genel başkanı ilan edilen Üstel'i telefonla arayarak tebriklerini iletti.

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika

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