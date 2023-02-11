Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin bilgi verdi: (2)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ayni yardımlarla ilgili sistemin çok ciddi şekilde revize edildiğini ve iyileştirildiğini belirterek, "Bununla ilgili AFAD ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gerekli açıklamaları yapacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ayni yardımlarla ilgili sistemin çok ciddi şekilde revize edildiğini ve iyileştirildiğini belirterek, "Bununla ilgili AFAD ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gerekli açıklamaları yapacak. Bunun sahada karşılığını çok hızlı bir şekilde göreceğiz." dedi.

Oktay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve AFAD Başkanı Yunus Sezer ile AFAD Koordinasyon Merkezi'nde "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilendirme yaptı.

Bağışların AFAD koordinasyonunda yürütülmesinin önemine dikkati çeken Oktay, bunu sürecin şeffaf olması, bağışların nereye harcandığının belirlenmesi, Sayıştay'ın denetimine açık olması ve yapılan bağışların başka hiçbir şekilde ve hiçbir yerde kullanılamıyor olmasının güvenilirliği, yurt içi ve dışından verilen her bir kuruş katkının doğru şekilde kullanılması açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

"Afetle mücadelede 159 bin 146 personel görev yapıyor"

"Ayni yardımlarla ilgili sistem çok ciddi şekilde revize edildi ve bununla ilgili AFAD ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gerekli açıklamaları yapacak." ifadelerini kullanan Oktay, son derece basit bir sistemle artık trafik karışıklığının önleneceğini ve vatandaşlara bunların daha hızlı iletilmesinin sağlanacağını söyledi.

Sadece il ve ilçeler değil köylerdeki vatandaşlara kadar yardımların ulaştırılması açısından bunun önemli olduğunu dile getiren Oktay, "Bunu sağlamakla, iyileştirmekle alakalı gerekli çalışmalar yapılmış, sistem revize edilmiştir. Bunun da zaten sahada karşılığını çok hızlı bir şekilde görüyor olacağız." diye konuştu.

Tüm sürecin şeffaf şekilde götürülmesi için yapılan çalışmaları bütün boyutlarıyla vatandaşlarla paylaştıklarını vurgulayan Oktay, 10 il ve tüm ilçeleri ile köylerine her açıdan ulaşmak için AFAD Koordinasyon Merkezi'nde çok yoğun bir çalışma yürütüldüğünü anlattı.

Oktay, afetle mücadele için merkezde ve sahada birçok kurumdan 159 bin 146 personelin görev yaptığına işaret ederek, bu süreçte birçok mücadele ve fedakarlık öyküsünün yaşandığını ve bunun Türk milletinin karakterini yansıttığını kaydetti.

"Türkiye'deki çadır üreten tüm firmalar, üretmeye ve sahaya sürmeye odaklanmış durumda"

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ile bugün bir görüşme yaptığını belirten Oktay, şunları kaydetti:

"İlginç bir konuyu paylaştı benimle, 'Öyle bir şey yapıyorsunuz ki aslında pek kimse de farkında değil. Bizim kayıtlarımızda bu kadar geniş kapsamlı ve büyük bir depremin arama kurtarma ve diğer faaliyetlerini bu kadar hızlı yapabilen bir başka örneği henüz göremedik, kayıtlarımızda rastlayamadık.' şeklinde. Bu, sahada ve merkezde gayret gösteren her bir kardeşimizin başarısıdır, her bir kardeşimizin birlikte çabasıdır, afetzedenin yanında olmakla ile ilgili verdiğimiz çabadır.

Biliyoruz sıkıntılar var. Halen enkaz bölgesinde olanlar veya dışarıda olanların sıkıntılarının da farkındayız. Türkiye, dünyadaki en çok çadır ve konteyner kapasitesine sahip ülkelerden biri. Bunun tamamını sahaya yansıtmış durumdayız. Onun ötesinde, şu anda 170 bini, 180 bini geçmiş durumda. Tamamı sahaya yansıtılmış durumda ve halen yolda olanlar var. Uluslararası alandan çok ciddi yardımlar var. Anında sahaya yansıtıyoruz ve onun ötesine geçtik. Türkiye'deki çadır üreten tüm firmalar, şu anda çadır üretmeye ve bir an önce sahaya sürmeye odaklanmış durumda. Aynı şekilde bütün dünyadan çok hızlı bir şekilde buraya nasıl kaydırabiliriz ile ilgili de çalışılıyor. Sahadaki sıkıntının farkında olarak bir an önce vatandaşlarımızı, afetzede kardeşlerimizi barınabilecekleri bir alana kavuşturmak istiyoruz."

Oktay, bu süreçte emek veren tüm çalışanlara, gönüllülere ve çektiği tüm sıkıntılara rağmen bölgede yüreğini kendilerine açan afetzedelere gönülden ve yürekten teşekkür etti.

(Bitti)