Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İsrail'in Filistinlilere müdahalesini kınadı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da Müslümanlara yönelik müdahalesini ve çeşitli şehirlerde 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan şiddet olaylarını kınadı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in mübarek ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik müdahalesini ve çeşitli şehirlerde 7 masum sivilin yaşamını yitirmesine yol açan şiddeti kınıyoruz. Şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyorum" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Politika