Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İçişleri Bakanı Soylu'yu ziyaret etti - Haberler

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İçişleri Bakanı Soylu'yu ziyaret etti

AA - Yıldız Nevin Gündoğmuş - Politika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İçişleri Bakanı Soylu'yu ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Türkiye'nin huzur ve güvenliği için başarılı çalışmalar yürüttüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Türkiye'nin huzur ve güvenliği için başarılı çalışmalar yürüttüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İçişleri Bakanı Soylu'yu ziyaret etti. Oktay, Bakanlığa gelişinde Soylu tarafından kapıda karşılandı. Ziyarette Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de yer aldı.

Oktay, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından "#SeninleyizSoylu" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin huzur ve güvenliği için başarılı çalışmalar gerçekleştiren İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret ettik." ifadelerini kullandı.

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Politika

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