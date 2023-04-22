Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay genç çiftin nişan yüzüğünü taktı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yolda denk geldiği nişan törenine katılarak genç çiftin yüzüklerini taktı.

Oktay bayram ziyareti yaptığı Sincan'ın Mülk köyünden dönüş yolunda, hareket halindeki seçim otobüsünden vatandaşları selamlarken Yenikent'teki bir pastanede yapılan nişan törenine denk geldi.

Tören sahiplerinin talebi üzerine araçtan inerek törene katılan Oktay, Kaan Demirhan ve Rabia Aktaş'ın çiftinin nişan yüzüklerini taktı.

Oktay, genç çifti tebrik etti ve ömür boyu mutluluklar diledi.