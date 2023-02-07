Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Fatih Erbakan ve Ali Babacan ile görüştü Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını ziyaret eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüştü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını ziyaret eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüştü. Oktay, görüşmede, Erbakan ve Babacan ile Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgileri paylaştı. AFAD Başkanı Yunus Sezer'in de hazır bulunduğu görüşme basına kapalı gerçekleşti. Kaynak: AA / Politika Politika Haberler

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